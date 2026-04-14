Ανώτερη αλλά άσφαιρη η Εθνική Γυναικών

Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών παρά την ανωτερότητα της και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε, έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με τη Μολδαβία στο «Stadionul Arcul de Triumf». Ο αγώνας αφορούσε τη 2η αγωνιστική για τον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήταν ο πρώτος βαθμός τόσο για την Κύπρο όσο και για τη Μολδαβία.

Η ομάδα μας παρουσιάστηκε από το ξεκίνημα απαιτητική και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νικηφόρο αποτέλεσμα, όμως δεν αξιοποιήσαμε καμία από τις ευκαιρίες μας και δυστυχώς χάσαμε τη νίκη που άξιζε στις ποδοσφαιρίστριες μας.

Η προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό στον όμιλο μας συνεχίζεται και το ερχόμενο Σάββατο μας περιμένει νέο εκτός έδρας καθοριστικό παιχνίδι με αντίπαλο την πρωτοπόρο Ρουμανία.

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας πλησίασε κοντά στο γκολ και άξιζε να επιβραβευτεί με νικηφόρο αποτέλεσμα. Στο 20ο λεπτό δυνατό σουτ από τη Βιολάρη έφυγε πάνω από τα δοκάρια της Μολδαβίας και στο 40ο λεπτό όταν μετά από γύρισμα της Αριστοδήμου η Μάκπεθ που έτρεχε παράλληλα, απείλησε την αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο αμέσως επόμενο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ της Μιχαήλ από εξαιρετική θέση η Βιολάρη δεν πρόλαβε να την προωθήσει στα δίκτυα.

Η Εθνική μας συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο και σε διάστηκα δέκα λεπτών δημιουργήσαμε τρεις ευκαιρίες (Μάκπεθ, Βιολάρη και Χάρτυ) για να προηγηθούμε.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα μετά από προσπάθεια της Βιολάρη αγγίξαμε ξανά το γκολ για να ακολουθήσει νέα ευκαιρία με πρωταγωνίστρια τη Χάρτυ.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: Ματθαίου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Χάρτυ, Κούσικ, Σάββα, Παναγιώτου (87’ Παπαδοπούλου), Χρυσοστόμου (67’ Σιακαλλή), Αριστοδήμου (67’ Χαραλάμπους), Βιολάρη, Μάκπεθ (82’ Κυριακίδη.)

Στον πάγκο: Ζαχαρίου, Κουζάλη, Χριστοφή, Ματσουκάρη, Κωνσταντίνου, Τσούκκα, Αστανιού.

Στον όμιλο μας προηγείται με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες η Ρουμανία.