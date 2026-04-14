ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανώτερη αλλά άσφαιρη η Εθνική Γυναικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό στον όμιλο, συνεχίζεται και το ερχόμενο Σάββατο...

Η Εθνική μας ομάδα Γυναικών παρά την ανωτερότητα της και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε, έμεινε στο ισόπαλο 0-0 με τη Μολδαβία στο «Stadionul Arcul de Triumf». Ο αγώνας αφορούσε τη 2η αγωνιστική για τον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ήταν ο πρώτος βαθμός τόσο για την Κύπρο όσο και για τη Μολδαβία.

Η ομάδα μας παρουσιάστηκε από το ξεκίνημα απαιτητική και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νικηφόρο αποτέλεσμα, όμως δεν αξιοποιήσαμε καμία από τις ευκαιρίες μας και δυστυχώς χάσαμε τη νίκη που άξιζε στις ποδοσφαιρίστριες μας.

Η προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό στον όμιλο μας συνεχίζεται και το ερχόμενο Σάββατο μας περιμένει νέο εκτός έδρας καθοριστικό παιχνίδι με αντίπαλο την πρωτοπόρο Ρουμανία.

Τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μας πλησίασε κοντά στο γκολ και άξιζε να επιβραβευτεί με νικηφόρο αποτέλεσμα. Στο 20ο λεπτό δυνατό σουτ από τη Βιολάρη έφυγε πάνω από τα δοκάρια της Μολδαβίας και στο 40ο λεπτό όταν μετά από γύρισμα της Αριστοδήμου η Μάκπεθ που έτρεχε παράλληλα, απείλησε την αντίπαλο τερματοφύλακα. Στο αμέσως επόμενο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ της Μιχαήλ από εξαιρετική θέση η Βιολάρη δεν πρόλαβε να την προωθήσει στα δίκτυα.

Η Εθνική μας συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο ημίχρονο και σε διάστηκα δέκα λεπτών δημιουργήσαμε τρεις ευκαιρίες (Μάκπεθ, Βιολάρη και Χάρτυ) για να προηγηθούμε.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα μετά από προσπάθεια της Βιολάρη αγγίξαμε ξανά το γκολ για να ακολουθήσει νέα ευκαιρία με πρωταγωνίστρια τη Χάρτυ.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης χρησιμοποίησε τις ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες: Ματθαίου, Γεωργίου, Μιχαήλ, Χάρτυ, Κούσικ, Σάββα, Παναγιώτου (87’ Παπαδοπούλου), Χρυσοστόμου (67’ Σιακαλλή), Αριστοδήμου (67’ Χαραλάμπους), Βιολάρη, Μάκπεθ (82’ Κυριακίδη.)

Στον πάγκο: Ζαχαρίου, Κουζάλη, Χριστοφή, Ματσουκάρη, Κωνσταντίνου, Τσούκκα, Αστανιού.

Στον όμιλο μας προηγείται με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες η Ρουμανία.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λουκά: «Ίσως να είχαμε πέναλτι με τον Κακουλλή»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Γκαρσία: «Πιστεύω πως δεν μας άξιζε η ήττα – Πονάει η ήττα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θελάδες: «Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λοσάδα: «Έχουμε χτίσει μια νοοτροπία που έγινε συνήθεια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανώτερη αλλά άσφαιρη η Εθνική Γυναικών

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ στο ΓΣΠ και ο… τελευταίος λόγος στον Μάρκες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ένα στην αρχή κι ένα στο τέλος έκριναν το Άρης - Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δώρο… γενεθλίων για τον Απόλλωνα με σπουδαίο διπλό επί του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συμβιβασμός σαν… ήττα για Άρη και Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Είπε… ευχαριστώ για την επέκταση με γκολ ο Πουρσαϊτίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πωλείται η Λιόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι εκλεκτοί της Ομόνοιας για το νέο βήμα... τίτλου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την... τελευταία ζαριά

ΑΕΚ

|

Category image

Τιμήθηκε και καταχειροκροτήθηκε ο 150άρης Γιαγκό

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη