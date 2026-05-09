Με ανατροπή και Οσιμέν, πρωταθλήτρια για 4η σερί φορά η Γαλατάσαραϊ

Με τον Βίκτορ Όσιμεν να σκοράρει δις και να ανατρέπει τα δεδομένα, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε 4-2 της Αντάλιασπορ και πήρε το πρωτάθλημα στην Τουρκία.

Για κάτι παραπάνω από μία ώρα αγώνα, η Γαλατάσαραϊ έδειχνε πως θα υπέπιπτε σε μία ακόμη γκέλα στην τελική ευθεία, ωστόσο ο Βίκτορ Όσιμεν δεν είχε όρεξη για άλλα δώρα και με δύο γκολ οδήγησε την ομάδα του στον τίτλο του πρωταθλητή Τουρκίας!

Η Γαλατά βρέθηκε να χάνει 2-1 εντός έδρας από την Αντάλιασπορ, όμως ο Νιγηριανός φορ πρώτα ισοφάρισε με πέναλτι στο 66' και εν συνεχεία ανέτρεψε ολοκληρωτικά τα δεδομένα (88'), πριν ο Αϊχάν βάλει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-2.

Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ εξασφάλισε τον τίτλο της Super Lig μία αγωνιστική πριν το τέλος, καθώς παρέμεινε στο +4 από τη Φενέρμπαχτσε και πανηγύρισε την κούπα για 26η φορά στην ιστορία της και τέταρτη συνεχόμενη.

