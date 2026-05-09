ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

Με γκολ του Ολίσε η πρωταθλήτρια Μπάγερν πήρε με 1-0 επί της Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, η οποία κινδυνεύει να «παίξει» την παραμονή της στα μπαράζ.

Εμφανώς ξενερωμένη από τον αποκλεισμό στο Champions League, η Μπάγερν έβγαλε απλώς την αγγαρεία απέναντι στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που φλερτάρει σοβαρά με τον υποβιβασμό. Οι Βαυαροί επικράτησαν 1-0 κι επέστρεψαν στις νίκες μετά το 3-3 απέναντι στη Χάιντενχαϊμ, τη στιγμή που οι Λύκοι βρίσκονται σε θέση για μπαράζ παραμονής και την τελευταία αγωνιστική παίζουν «τελικό» με την ισόβαθμη Ζανκτ Πάουλι!

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 36΄από το σημείο του πέναλτι, όμως ο Χάρι Κέιν αστόχησε από στην άσπρη βούλα και σπατάλησε την ευκαιρία. Το δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε τελικά στο 56΄ο Ολίσε, ο οποίος έπιασε τρομερή σουτάρα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αγωνίστηκε βασικός στον αγώνα καθ΄όλη τη διάρκεια, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να χαμογελάσει κόντρα στους Βαυαρούς. Κάπως έτσι η Βόλφσμπουργκ παρέμεινε 16η στη βαθμολογία - θέση που οδηγεί στα μπαράζ υποβιβασμού - όμως την τελευταία αγωνιστική η Ζανκτ Πάουλι μπορεί να τη ρίξει απευθείας κατηγορία!

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη