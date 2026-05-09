Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

Εμφανώς ξενερωμένη από τον αποκλεισμό στο Champions League, η Μπάγερν έβγαλε απλώς την αγγαρεία απέναντι στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που φλερτάρει σοβαρά με τον υποβιβασμό. Οι Βαυαροί επικράτησαν 1-0 κι επέστρεψαν στις νίκες μετά το 3-3 απέναντι στη Χάιντενχαϊμ, τη στιγμή που οι Λύκοι βρίσκονται σε θέση για μπαράζ παραμονής και την τελευταία αγωνιστική παίζουν «τελικό» με την ισόβαθμη Ζανκτ Πάουλι!

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 36΄από το σημείο του πέναλτι, όμως ο Χάρι Κέιν αστόχησε από στην άσπρη βούλα και σπατάλησε την ευκαιρία. Το δρόμο προς τα δίχτυα βρήκε τελικά στο 56΄ο Ολίσε, ο οποίος έπιασε τρομερή σουτάρα έξω από την περιοχή και σημάδεψε το παραθυράκι της εστίας.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αγωνίστηκε βασικός στον αγώνα καθ΄όλη τη διάρκεια, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να χαμογελάσει κόντρα στους Βαυαρούς. Κάπως έτσι η Βόλφσμπουργκ παρέμεινε 16η στη βαθμολογία - θέση που οδηγεί στα μπαράζ υποβιβασμού - όμως την τελευταία αγωνιστική η Ζανκτ Πάουλι μπορεί να τη ρίξει απευθείας κατηγορία!

