Με το κεφάλι της ήσυχο

Τη χειρότερη χρονιά της των τελευταίων ετών στο πρωτάθλημα διανύει η Πάφος FC, η οποία όμως έχει την ευκαιρία να κλείσει ακόμη μια χρονιά -την τρίτη στη σειρά- με ακόμη ένα τρόπαιο, μιας και βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου. Μέχρι τον αγώνα της 29ης Μαϊου απέναντι στον Απόλλωνα, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θέλει να πάει με ήσυχο κεφάλι ότι έχει εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Να μην έχει την επιπρόσθετη έννοια ότι, εάν χάσει τον τίτλο, θα μείνει εντελώς με άδεια χέρια. Προς αυτόν τον σκοπό είναι σημαντικό να διατηρηθεί στην 4η θέση, έχοντας τον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη να καραδοκούν, παρά το βαθμολογικό πλεονέκτημα της παφιακής ομάδας. Ένα βήμα καλείται να γίνει αύριο Κυριακή (18:00) απέναντι στον Άρη, τον οποίο φιλοξενεί στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η Πάφος FC διατηρεί ένα αήττητο πέντε σερί αγώνων απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», έχοντας κερδίσει τους δύο αγώνες στα πλέι οφ της περσινής χρονιάς, καθώς και το εντός έδρας ματς της κανονικής περιόδου της τρέχουσας περιόδου, και αποσπώντας ισοπαλία στα δύο φετινά ματς στη Λεμεσό. Εξάλλου, οι περσινοί πρωταθλητές ψάχνουν την πρώτη τους νίκη με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο, μετά τις ήττες από τον Απόλλωνα (2-1) και την Ομόνοια (2-0).