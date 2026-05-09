ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με το κεφάλι της ήσυχο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με το κεφάλι της ήσυχο

Η Πάφος FC διατηρεί ένα αήττητο πέντε σερί αγώνων απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία»

Τη χειρότερη χρονιά της των τελευταίων ετών στο πρωτάθλημα διανύει η Πάφος FC, η οποία όμως έχει την ευκαιρία να κλείσει ακόμη μια χρονιά -την τρίτη στη σειρά- με ακόμη ένα τρόπαιο, μιας και βρίσκεται στον τελικό του κυπέλλου. Μέχρι τον αγώνα της 29ης Μαϊου απέναντι στον Απόλλωνα, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θέλει να πάει με ήσυχο κεφάλι ότι έχει εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Να μην έχει την επιπρόσθετη έννοια ότι, εάν χάσει τον τίτλο, θα μείνει εντελώς με άδεια χέρια. Προς αυτόν τον σκοπό είναι σημαντικό να διατηρηθεί στην 4η θέση, έχοντας τον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη να καραδοκούν, παρά το βαθμολογικό πλεονέκτημα της παφιακής ομάδας. Ένα βήμα καλείται να γίνει αύριο Κυριακή (18:00) απέναντι στον Άρη, τον οποίο φιλοξενεί στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η Πάφος FC διατηρεί ένα αήττητο πέντε σερί αγώνων απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», έχοντας κερδίσει τους δύο αγώνες στα πλέι οφ της περσινής χρονιάς, καθώς και το εντός έδρας ματς της κανονικής περιόδου της τρέχουσας περιόδου, και αποσπώντας ισοπαλία στα δύο φετινά ματς στη Λεμεσό. Εξάλλου, οι περσινοί πρωταθλητές ψάχνουν την πρώτη τους νίκη με τον Ρικάρντο Σα Πίντο στον πάγκο, μετά τις ήττες από τον Απόλλωνα (2-1) και την Ομόνοια (2-0).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο νικητής του Conference League κερδίζει λιγότερα από τον ουραγό του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή και Οσιμέν, πρωταθλήτρια για 4η σερί φορά η Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σωτηρίας ο Παναιτωλικός χάρη στις αλλαγές του

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Ο 16χρονος που σκόραρε σε 11" στο ντεμπούτο του κι έστειλε τη Λανς Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανη ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού, «κατάπιε» τη Ρίτας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με το κεφάλι της ήσυχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια για φιέστα: Οδηγίες για στάθμευση, «μην μπείτε στο γήπεδο» και «όχι ψησταριές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπρέικ με το «καλημέρα» και 1-0 στους τελικούς ο Κεραυνός!

Κύπρος

|

Category image

Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλωσε τη Ρώμη η πρωταθλήτρια Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η όρεξη…

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Φέρτε το ευρωπαϊκό» σε Σάκοτα και παίκτες από τον κόσμο της ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρωταθλήτρια για έκτη σερί χρονιά η Sabbianco Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη