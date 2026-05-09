ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας της Μπρέντφορντ και βρέθηκε ξανά στο -2 από την Άρσεναλ.

Ζωντανή για τον τίτλο της Premier League παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 3-0 της Μπρέντφορντ εντός έδρας και βρέθηκε εκ νέου στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και την Άρσεναλ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Οι Πολίτες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και απείλησαν στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Κέλεχερ να αποκρούει το σουτ του Ντοκού από πλάγια θέση. Ακολούθησαν άστοχες προσπάθειες των Σίλβα (19'), Χάαλαντ (20') και Ράιντερς (24'), με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να αποσοβεί τον κίνδυνο σε νέα κεφαλιά του Νορβηγό (26'), πριν αναλάβει δράση και σε φάση διαρκείας δύο λεπτά αργότερα. Εντέλει, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τη Σίτι να... βραχυκυκλώνει στα τελευταία λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Η Μπρέντφορντ μπήκε πιο τολμηρά στο δεύτερο μέρος και απείλησε με τον Τιάγκο, όμως ο Ντοναρούμα τον σταμάτησε στο 55', με τη Σίτι εντέλει να καταφέρνει να ανοίξει το σκορ πέντε λεπτά αργότερα. Σκόρερ ο Ντοκού, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ από πλάγια θέση. Στο 67', οι γηπεδούχοι άγγιξαν και το δεύτερο τέρμα όμως ο Κέλεχερ απέκρουσε την προσπάθεια του Φόντεν μέσα από την περιοχή, με τον Ντοκού να έχει πλασέ άουτ έξι λεπτά αργότερα.

Τελικώς, το 2-0 ήρθε στο 75', όταν μετά από γύρισμα του Σεμένιο από τα δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στη μικρή περιοχή και ο Χάαλαντ την έστειλε στα δίχτυα με τακουνάκι, καθαρίζοντας το ματς για την ομάδα του. Ακολούθως, ο Κέλεχερ σταμάτησε εκ νέου τον Φόντεν στο 82', όμως δεν είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Μαρμούς στο 90+2', που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα - καθώς ο Ντοναρούμα έκανε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Τιάγκο αμέσως μετά.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αυτοχειρία»: Έχασε τον τελικό στην παράταση η ΑΕΚ, που μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο με +18!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο νικητής του Conference League κερδίζει λιγότερα από τον ουραγό του Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ανατροπή και Οσιμέν, πρωταθλήτρια για 4η σερί φορά η Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η... ξενερωμένη Μπάγερν στέλνει τη Βόλφσμπουργκ προς τα μπαράζ παραμονής

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό σωτηρίας ο Παναιτωλικός χάρη στις αλλαγές του

Ελλάδα

|

Category image

BINTEO: Ο 16χρονος που σκόραρε σε 11" στο ντεμπούτο του κι έστειλε τη Λανς Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανη ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο του τελικού, «κατάπιε» τη Ρίτας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με το κεφάλι της ήσυχο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια για φιέστα: Οδηγίες για στάθμευση, «μην μπείτε στο γήπεδο» και «όχι ψησταριές»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπρέικ με το «καλημέρα» και 1-0 στους τελικούς ο Κεραυνός!

Κύπρος

|

Category image

Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλωσε τη Ρώμη η πρωταθλήτρια Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε η όρεξη…

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Φέρτε το ευρωπαϊκό» σε Σάκοτα και παίκτες από τον κόσμο της ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρωταθλήτρια για έκτη σερί χρονιά η Sabbianco Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη