Ζωντανή για τον τίτλο με τριάρα η Σίτι που πλησίασε στο -2!

Ζωντανή για τον τίτλο της Premier League παρέμεινε η Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 3-0 της Μπρέντφορντ εντός έδρας και βρέθηκε εκ νέου στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και την Άρσεναλ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Οι Πολίτες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και απείλησαν στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Κέλεχερ να αποκρούει το σουτ του Ντοκού από πλάγια θέση. Ακολούθησαν άστοχες προσπάθειες των Σίλβα (19'), Χάαλαντ (20') και Ράιντερς (24'), με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να αποσοβεί τον κίνδυνο σε νέα κεφαλιά του Νορβηγό (26'), πριν αναλάβει δράση και σε φάση διαρκείας δύο λεπτά αργότερα. Εντέλει, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τη Σίτι να... βραχυκυκλώνει στα τελευταία λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Η Μπρέντφορντ μπήκε πιο τολμηρά στο δεύτερο μέρος και απείλησε με τον Τιάγκο, όμως ο Ντοναρούμα τον σταμάτησε στο 55', με τη Σίτι εντέλει να καταφέρνει να ανοίξει το σκορ πέντε λεπτά αργότερα. Σκόρερ ο Ντοκού, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ από πλάγια θέση. Στο 67', οι γηπεδούχοι άγγιξαν και το δεύτερο τέρμα όμως ο Κέλεχερ απέκρουσε την προσπάθεια του Φόντεν μέσα από την περιοχή, με τον Ντοκού να έχει πλασέ άουτ έξι λεπτά αργότερα.

Τελικώς, το 2-0 ήρθε στο 75', όταν μετά από γύρισμα του Σεμένιο από τα δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή στη μικρή περιοχή και ο Χάαλαντ την έστειλε στα δίχτυα με τακουνάκι, καθαρίζοντας το ματς για την ομάδα του. Ακολούθως, ο Κέλεχερ σταμάτησε εκ νέου τον Φόντεν στο 82', όμως δεν είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Μαρμούς στο 90+2', που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα - καθώς ο Ντοναρούμα έκανε σπουδαία επέμβαση σε κεφαλιά του Τιάγκο αμέσως μετά.

