Ομόνοια για φιέστα: Οδηγίες για στάθμευση, «μην μπείτε στο γήπεδο» και «όχι ψησταριές»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομόνοια παραθέτει πληροφορίες στον κόσμο της για τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ έπειτα από τον οποίον θα γίνει η φιέστα των πρωταθλητών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στους χώρους στάθμευσης ενώ καλεί τους οπαδούς της να μην εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη του αγώνα προκειμένου να ετοιμαστεί εγκαίρως για την απονομή και τη φιέστα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το τριφύλλι:

Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ για όλες τις κερκίδες του σταδίου ΓΣΠ.

Με την ολοκλήρωση του αγώνα θα στηθεί ειδική εξέδρα εντός του αγωνιστικού χώρου για την απονομή του πρωταθλήματος και τη φιέστα. Παρακαλούμε όπως όλοι οι φίλαθλοι παραμείνουν στις κερκίδες ώστε να ετοιμαστεί έγκαιρα το γήπεδο και να μπορέσουμε όλοι να παρακολουθήσουμε και να απολαύσουμε το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

Δραστηριότητες αγώνα

Θα λειτουργήσει συνεργείο της Green Boutique έξω από τη Δυτική κερκίδα, στις 16:00 – 18:00.

Θα λειτουργήσουν τα ταμεία 5 & 6 της Δυτικής κερκίδας για επίλυση προβλημάτων, στις 16:00 – 18:00

Πληροφορίες αγώνα

Άνοιγμα Εισόδων: 16:00

Κατά την είσοδο σας θα γίνεται έλεγχος εισιτηρίου και κάρτας φιλάθλου και σωματικός έλεγχος.

Επίσης, θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Δυτική Κάτω Κερκίδα – PLATINUM

Στα τμήματα PLATINUM (204, 205, 206, 106 & 107) θα πραγματοποιείται διπλός έλεγχος με barcode readers και βραχιόλια, για καλύτερη ταξιθέτηση του χώρου.

Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας.

Χώροι στάθμευσης του αγώνα:

Μέρος του βόρειου χώρου στάθμευσης θα παραμείνει κλειστό για την χρήση πυροτεχνημάτων.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου, όπως επίσης και στους δρόμους στην περιοχή του σταδίου. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται από την Αστυνομία.

Μετά από οδηγίες της Αστυνομίας θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως το άναμμα ψησταριών στον χώρο στάθμευσης του γηπέδου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται και θα εκδιώκονται.

Επιπλέον πληροφορίες για μέτρα που θα ληφθούν από την Αστυνομία για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση τύπου της Αστυνομίας στον πιο ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cypruspolicenews.com/archives/54907

Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.