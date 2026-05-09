Ο νικητής του Conference League κερδίζει λιγότερα από τον ουραγό του Champions League!

Η διαφορά στα έσοδα των ομάδων που μετέχουν στο Champions και στο Conference League είναι χαοτική και αυτό αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τον υπολογισμό του Football Meets Data για τα χρήματα που έβγαλε η Καϊράτ Αλμάτι έναντι των δύο φιναλίστ της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Οι Καζάκοι, βλέπετε, τερμάτισαν στην 36η και τελευταία θέση της βαθμολογίας της league phase στα... αστέρια, εξασφαλίζοντας ακόμα κι έτσι 21,2 εκατομμύρια ευρώ από την παρθενική τους παρουσία στον θεσμό. Από την άλλη, η Ράγιο Βαγιεκάνο αναμένεται να βγάλει 20,8 αν κατακτήσει το Conference, ενώ η Κρίσταλ Πάλας, 20,4...

Σημειώνεται πως η μικρή διαφορά στα πιθανά έσοδα των Ισπανών και των Άγγλων, έχει να κάνει με τη θέση που τερμάτισαν στη league phase του θεσμού, με τους Μαδριλένους να βγαίνουν πέμπτοι και τους Λονδρέζους δέκατοι.

🏆 Winners of Conference League will make less UEFA prize money than 🇰🇿 Kairat Almaty who finished bottom of Champions League with a 0-1-7 record.



🔵 €21.2m 🇰🇿 Kairat Almaty ✅

🟢 €20.8m 🇪🇸 Rayo (if they win 🏆 UECL)

🟢 €20.4m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace (if they win 🏆 UECL) pic.twitter.com/Tg2LH0sCYz — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 8, 2026

