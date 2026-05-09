Άνοιξε η όρεξη…

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κυνηγάει δεύτερο σερί τρίποντο

Τα αποτελέσματα στην αγωνιστική που διεξήχθη μεσοβδόμαδα έφεραν νέα δεδομένα για την ολοκλήρωση της σεζόν για τον Άρη, καθώς βαθμολογικά έχει πιθανότητες για να ανεβεί στην 4η θέση, που υπό προϋποθέσεις θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μάλιστα, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» την Κυριακή (18:00) έχει την ευκαιρία να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο τέταρτο σκαλοπάτι, εφόσον εξασφαλίσει το διπλό κόντρα στην Πάφος FC.

Εάν γίνει αυτό, τότε θα πλησιάσει την παφιακή ομάδα στον έναν βαθμό, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στους 51 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την παφιακή ομάδα, ενώ ενδιάμεσα είναι ο ΑΠΟΕΛ με 52 βαθμούς. Εφόσον τα καταφέρει το συγκρότημα του Λιάσου Λουκά θα είναι το πρώτο διπλό στη διαδικασία των πλέι οφ, με το προηγούμενο να χρονολογείται από τις 8 Μαρτίου κόντρα στην Ένωση (0-4) για την 25η αγωνιστική.

Επιπλέον, κυνηγάει δεύτερο σερί τρίποντο, έπειτα από τρεις μήνες, καθώς το προηγούμενο ήταν στα μέσα Ιανουαρίου με τις δύο απανωτές νίκες κόντρα σε ΑΕΚ (1-0) και Εθνικό (0-3). Στα αγωνιστικά, σίγουρα εκτός πλάνων του Κύπριου τεχνικού είναι ο Γιαγκό.

