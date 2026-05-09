ΒΙΝΤΕΟ: «Φέρτε το ευρωπαϊκό» σε Σάκοτα και παίκτες από τον κόσμο της ΑΕΚ

Η ατμόσφαιρα στην Μπανταλόνα θυμίζει… γιορτή του μπάσκετ, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να δημιουργούν εντυπωσιακή εικόνα στις εξέδρες του Palau Municipal πριν από τον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League απέναντι στη Ρίτας.

Μετά την επικράτηση της Μάλαγα επί της Τενερίφης στον μικρό τελικό, οι Ανδαλουσιάνοι φίλαθλοι άρχισαν να τραγουδούν το γνωστό σύνθημα που είχαν… μάθει πέρυσι στο Final Four της Αθήνας από τους οπαδούς της Ένωσης. Φυσικά, οι Ισπανοί έβαλαν και τη δική τους πινελιά, προσθέτοντας την χαρακτηριστική «ορχήστρα» που συνοδεύει συχνά τις μπασκετικές εξέδρες της χώρας.

Οι φίλοι της ΑΕΚ μπήκαν αμέσως στον ίδιο ρυθμό και οι δύο πλευρές τραγούδησαν μαζί, δημιουργώντας μία πολύ όμορφη στιγμή στις εξέδρες, λίγο πριν από το τζάμπολ του τελικού.

Την ίδια ώρα, οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του, ζητώντας τους να φέρουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ζήτησαν το ευρωπαϊκό από την ομάδα, ενώ είχαμε και όμορφες στιγμές πριν τον τελικό του BCL, με φίλους της Ένωσης και της Μάλαγα να τραγουδούν μαζί στις εξέδρες του Palau Municipal.

