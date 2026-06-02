Εθνική Ελπίδων: Αποστολή στο Μαυροβούνιο για φιλικό παιχνίδι την ερχόμενη Παρασκευή

Στο Μαυροβούνιο μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων.

Η ομάδα μας μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα το Μαυροβούνιο την ερχόμενη Παρασκευή.

Η προετοιμασία στην Κύπρο ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στην Παρεκκλησιά και θα συνεχιστεί την Τετάρτη στην Ποντγκόριτσα.

Ενόψει του φιλικού, ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Κωνσταντίνος Μακρίδης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Κωνσταντίνος Στυλιανού, Γκαμπριέλ Τζορτζ Ορτέλλι, Παναγιώτης Κυριάκου (τερματοφύλακες), Χάρι Μιλλς, Ζαχαρίας Ιωαννίδης, Στυλιανός Βρόντης, Αργύρης Χριστοδούλου, Ζάνος Σάββα, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Νέαρχος Ζήνωνος, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Νικόλας Τσιαττάλας, Δημητριανός Τζουλίου, Γιώργος Βίκτωρος, Κυριάκος Κυριάκου, Κωνσταντίνος Βενιζέλου, Χαράλαμπος Καττιρτζιής, Παναγιώτης Αγγελή, Κωνσταντίνος Παναγή, Κωνσταντίνος Ευριπίδου.

Το φιλικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει των υποχρεώσεων της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Το φιλικό εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας ενόψει των υποχρεώσεων της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει διαδοχικά τη Ρουμανία (25/9 εντός), το Κόσοβο (30/9 εκτός) και φινάλε με Σαν Μαρίνο στις 6 Οκτωβρίου στην Κύπρο.

Το Μαυροβούνιο συμμετέχει στον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης μαζί με την Πολωνία, την Ιταλία, τη Σουηδία, τη Β. Μακεδονία και την Αρμενία.

Σε οκτώ αγώνες έχει να επιδείξει απολογισμό 10 βαθμούς από 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες και βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με τη Σουηδία. Στον όμιλο προηγείται η Πολωνία με 24 βαθμούς και ακολουθεί με 21 βαθμούς η Ιταλία.