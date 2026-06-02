Εθνική Ανδρών: Μεταβαίνει στην Σλοβενία για το φιλικό της Πέμπτης

Ο αγώνας θα γίνει στη Λουμπλιάνα, στις 4 Ιουνίου στο Στάδιο Stozice και θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Κύπρου με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ 2.

Πρόκειται για ένα φιλικό με ψηλό βαθμό δυσκολίας αφού η Σλοβενία βρίσκεται πολύ πιο πάνω από τη δική μας Εθνική στην κατάταξη της FIFA ενώ αγωνίζεται και στη Β' Κατηγορία του Nations League. Η δυναμικότητα του αντιπάλου θα δώσει την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μας να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων μας αγώνων το Φθινόπωρο στο Nations League.

Η προετοιμασία στην Κύπρο ολοκληρώνεται το πρωί της Τρίτης με προπόνηση στον Αρχάγγελο. Η αναχώρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16:30 από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στην αποστολή για τη Σλοβενία βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαϊφης, Ανδρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Γρηγόρης Κάστανος, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρίστου, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ιωάννης Κωστή, Γιάννης Σατσιάς, Χρίστος Σιέλης, Λοϊζος Λοϊζου, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Ιωάννης Πίττας, Μαρίνος Τζιωνής και Στέλιος Ανδρέου.

Το φιλικό στη Λουμπλιάνα, θα ακολουθήσει φιλικό με το Λιχτενστάιν επίσης εκτός έδρας. Ο αγώνας θα γίνει στο Rheinpark Stadion, στις 7 Ιουνίου στο Βαντούζ και θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Κύπρου.

Η αποστολή της Εθνικής μας θα επιστρέψει στην Κύπρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.