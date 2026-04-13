ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

Αντιμετωπίζει την Τρίτη (14/04, 17:00) τη Μολδαβία

Με προπόνηση στο Κισινάου ολοκληρώθηκε ο κύκλος της προετοιμασίας της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει του αγώνα της Τρίτης με την αντίστοιχη της Μολδαβίας.

Το παιχνίδι, το δεύτερο για την Εθνική μας στον 5ο όμιλο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι καθοριστικό και χρειάζεται νικηφόρο αποτέλεσμα για να ελπίζει για το καλύτερο.

Η προπόνηση έγινε και σήμερα στο Στάδιο της Ζίμπρου και ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικά προβλήματα με τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή να επαναλαμβάνει στις ποδοσφαιρίστριες μας πως «με συνεχή προσπάθεια και αυτοσυγκέντρωση μπορούμε να φθάσουμε στο αποτέλεσμα της νίκης».

Το μεγαλύτερο μέρος και της σημερινής προπόνησης επικεντρώθηκε σε θέματα τακτικής στον πρώτο μας αγώνα με τη Μολδαβία σε διοργάνωση γυναικών, καθώς είναι η πρώτη φορά που η κλήρωση μας έφερε στον ίδιο όμιλο.

«Ο μοναδικός μας στόχος στη Μολδαβία είναι η νίκη. Δουλέψαμε σκληρά τις τελευταίες ημέρες  και η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάτι σε αυτό τον όμιλο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Φιλίππα Σάββα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Stadionul Arcul de Triumf» και θα αρχίσει στις 17:00.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Γαλήνη Ζαχαρίου, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Στέφι Χάρτυ, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Αντριάνα Τσούκκα, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Έλενα Αριστοδήμου, Μαρία Αστανιού, Άννα Ματσουκάρη, Αντριάνα Χριστοφή.

Μετά τη Μολδαβία, η αποστολή της Εθνικής μας θα ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για τον αγώνα με τη Ρουμανία το ερχόμενο Σάββατο 18 Απριλίου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

