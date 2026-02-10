«Τρέχει» με 73% για τίτλο η Ομόνοια!

«Η Ομόνοια μοιάζει ασταμάτητη!»

Με αυτή την αναφορά αρχίζει την ανάρτησή της για το τριφύλλι η εξειδικευμένη σε στατιστικά θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο σελίδα στο «Χ», Football Meets Data.

Η εν λόγω σελίδα παρουσιάσει γράφημα με τις πιθανότητες των ομάδων μας να κατακτήσουν το κυπριακό πρωτάθλημα και σύμφωνα με τον αλγόριθμό της η Ομόνοια, μετά την έβδομη σερί νίκη με το διπλό στην Πάφο, ανέβασε στο 73% τις πιθανότητές της για τον τίτλο.

Ακολουθεί η ΑΕΚ με ένα ποσοστό κοντά στο 25% ενώ οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται σχεδόν στο 0%.