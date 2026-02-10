Τότεναμ: Οι φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές για την επιστροφή του Ποτσετίνο

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αγγλία και στον πάγκο της Τότεναμ και οι φίλαθλοι του λονδρέζικου συλλόγου συλλέγουν διαδυκτιακά υπογραφές για να πείσουν τη διοίκηση να απολύσει τον Τόμας Φρανκ και να πάρει πίσω τον 53χρονο Αργεντινό κόουτς.

Παρά τις τρέχουσες δεσμεύσεις του με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ποτσετίνο δήλωσε ότι η απόλυτη φιλοδοξία του είναι να επιστρέψει στην Αγγλία και να κερδίσει με κάποια ομάδα το Champions League και την Premier League.

Ο Φρανκ ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, χθες στη συνέντευξη Τύπου για το σημερινό ματς κόντρα στη Νιούκαστλ, και τόνισε πως οι φίλαθλοι έχουν το δικαίωμα της γνώμης: «Εχω συναντηθεί με τον Μαουρίτσιο μερικές φορές. Σπουδαίος άνθρωπος και μεγάλος προπονητής. Ξέρω ότι είναι θρύλος στην Τότεναμ. Οι φίλαθλοι έχουν το δικαίωμα της γνώμης και εγώ απλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα. Αν θέλουν να μαζεύουν υπογραφές ή να τραγουδούν στις κερκίδες τ' όνομα του είναι δικαίωμα τους. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον», τόνισε σχετικά ο Δανός κόουτς.

