Σοκάρει «θρυλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι

Δημοσιευτηκε:

Σοκ προκαλεί ο άλλοτε «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ που αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί… αναπηρική καρέκλα.

Όπως αναφέρει η «Daily mail» Άγγλος κεντρικός αμυντικός αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι λόγω τραυματισμών στην πλάτη που υπέστη κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και που τον αναγκάζουν να νοσηλεύεται τακτικά στο Ντουμπάι.

Ο Φέρντιναντ είναι πλέον 47 ετών και είχε μια λαμπρή καριέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Εθνική Αγγλίας, παίζοντας σχεδόν 600 αγώνες στην καριέρα του, πριν αποσυρθεί το 2015.

Φαίνεται ότι οι τραυματισμοί που προσπάθησε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τους οποίους αντιμετώπιζε χρησιμοποιώντας ενέσεις και χάπια για τον πόνο, πλέον τον έχουν πλέον καταβάλει.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός και η σύζυγός του Κέιτ εγκατέλειψαν τη Βρετανία για να μετακομίσουν στο Ντουμπάι πέρυσι και τώρα ο ίδιος αποκάλυψε ότι πρέπει να χρησιμοποιεί τακτικά αναπηρικό καροτσάκι και να επισκέπτεται το νοσοκομείο της πόλης για να υποβάλλεται σε θεραπείες.

Ο ίδιος ο Άγγλος δήλωσε: «Έχω προβλήματα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που απέκτησα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου… Πήρα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να μπορώ να παίζω.

Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες δύσκολες στιγμές με πόνους στην πλάτη, όπου πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο για μερικές μέρες ή να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι για μερικές μέρες. Είναι τρελό, αλλά συμβαίνει ξαφνικά».

monobala.gr

