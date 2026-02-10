ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε στον Βόλο για τρίτη φορά ο Μπράτσος!

Την τρίτη του θητεία στον πάγκο του Βόλου θα κάνει ο Κώστας Μπράτσος, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει σήμερα (10/02) την επιστροφή του.

Στη… δοκιμασμένη συνταγή του Κώστα Μπράτσου στράφηκε ο Βόλος, ο οποίος αφού προχώρησε στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο βρήκε και τον αντικαταστάτη του.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο 48χρονος προπονητής που έχει θητεύσει ήδη δύο φορές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Μαγνησίας και σήμερα (10/02) ανακοινώθηκε η τρίτη θητεία του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».

