Επέστρεψε στον Βόλο για τρίτη φορά ο Μπράτσος!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Την τρίτη του θητεία στον πάγκο του Βόλου θα κάνει ο Κώστας Μπράτσος, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει σήμερα (10/02) την επιστροφή του.
Στη… δοκιμασμένη συνταγή του Κώστα Μπράτσου στράφηκε ο Βόλος, ο οποίος αφού προχώρησε στην κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο βρήκε και τον αντικαταστάτη του.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο 48χρονος προπονητής που έχει θητεύσει ήδη δύο φορές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Μαγνησίας και σήμερα (10/02) ανακοινώθηκε η τρίτη θητεία του.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».
sport-fm.gr