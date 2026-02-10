Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε!

Στην πόρτα της εξόδου της Ρίο Άβε βρίσκεται ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος!

Η νέα ήττα της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία έχασε με 3-0 από την Μπράγκα την περασμένη Κυριακή, δρομολογεί εξελίξεις. Όπως αναφέρεται στην έγκυρη «Abola», ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν! Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις ώστε να κλείσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Ήδη οι «Ριοβίστας» είναι στη διαδικασίας αναζήτησης του αντικαταστάτη του 47χρονου προπονητή.

Η Ρίο Άβε βρίσκεται στην 14η θέση της Liga Portugal, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές ήττες (χωρίς καν να έχει πετύχει ένα γκολ), καθώς είχε χάσει προηγουμένως από Αρούκα (0-3), Νασιονάλ (4-0) και Μπενφίκα (0-2).

