Η Μπάγερν δεν «πλήρωσε» την «γκέλα» με την ουραγό Μάιντς

Μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, έκπληξη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα σημειώθηκε στην «Αλιάντς Αρένα», όπου Μπάγερν και Μάιντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2! Η πρώτη και αήττητη Μπάγερν δεν τα κατάφερε απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας, ωστόσο, ακόμη κι ο βαθμός δεν την «πλήγωσε», μιας και οι διώκτες της ηττήθηκαν (Λειψία και Ντόρτμουντ).

Την «παρτίδα έσωσε» για τους Βαυαρούς - για μία ακόμη φορά - ο Χάρι Κέιν με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 87', χάρις στο οποίο η ομάδα του Μονάχου απέφυγε την πρώτη εφετινή της ήττα εντός των συνόρων.

Η αποβολή του Μπέλιγχαμ στο 53' αποδείχθηκε καθοριστική στην ελέξιξη της αναμέτρησης, Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 1-1, στο «Europa Park», με τους «Βεστφαλούς» να χάνουν μεγάλη ευκαιρία για να βρεθούν μόνοι τους στην 2η θέση γνωρίζοντας ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (12/12) για την ήττα της Λειψίας.

Η φάση που «σημάδεψε» το παιχνίδι σημειώθηκε στις αρχές του β' μέρους, όταν η Ντόρτμουντ έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μπέλιγχαμ κι ενώ είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, έφτασαν στην ισοφάριση και πίεσαν για την ανατροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία 3-1

(57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 1-0

(68' Ντόαν)

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ 1-3

(22' αυτ. Κουλιεράκης - 4',34' Βίμερ, 30' Αμούρα)

Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ 2-1

(35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ)

Χοφενχάιμ-Αμβούργο 4-1

(8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ)

Λεβερκούζεν-Κολωνία 2-0

(66' Τεριέρ, 72' Αντριχ)

Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-1

(75' Χόλερ - 31' Μπενσεμπαϊνί)

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς 2-2

(29' Καρλ, 87' πέν. Κέιν - 45'+2 Ποτούλσκι, 67' Λι Γιάε-Σουνγκ)

Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη 20:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38

Λειψία 29

Ντόρτμουντ 29

Λεβερκούζεν 26

Χοφενχάιμ 26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 24

Στουτγκάρδη 22 -13αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 18

Φράιμπουργκ 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Βέρντερ Βρέμης 16 -13αγ.

Βόλφσμπουργκ 15

Αμβούργο 15

Άουγκσμπουργκ 13

Ζανκτ Πάουλι 11

Χαϊντενχάιμ 11

Μάιντς 6