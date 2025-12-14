ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπάγερν δεν «πλήρωσε» την «γκέλα» με την ουραγό Μάιντς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπάγερν δεν «πλήρωσε» την «γκέλα» με την ουραγό Μάιντς

Απρόσμενο αποτέλεσμα σημειώθηκε η 14η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, έκπληξη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα σημειώθηκε στην «Αλιάντς Αρένα», όπου Μπάγερν και Μάιντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2! Η πρώτη και αήττητη Μπάγερν δεν τα κατάφερε απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας, ωστόσο, ακόμη κι ο βαθμός δεν την «πλήγωσε», μιας και οι διώκτες της ηττήθηκαν (Λειψία και Ντόρτμουντ).

Την «παρτίδα έσωσε» για τους Βαυαρούς - για μία ακόμη φορά - ο Χάρι Κέιν με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 87', χάρις στο οποίο η ομάδα του Μονάχου απέφυγε την πρώτη εφετινή της ήττα εντός των συνόρων.

Η αποβολή του Μπέλιγχαμ στο 53' αποδείχθηκε καθοριστική στην ελέξιξη της αναμέτρησης, Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 1-1, στο «Europa Park», με τους «Βεστφαλούς» να χάνουν μεγάλη ευκαιρία για να βρεθούν μόνοι τους στην 2η θέση γνωρίζοντας ήδη από το βράδυ της Παρασκευής (12/12) για την ήττα της Λειψίας.

Η φάση που «σημάδεψε» το παιχνίδι σημειώθηκε στις αρχές του β' μέρους, όταν η Ντόρτμουντ έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μπέλιγχαμ κι ενώ είχε την πρωτοπορία στο σκορ. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, έφτασαν στην ισοφάριση και πίεσαν για την ανατροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ουνιόν Βερολίνου-Λειψία                3-1

(57' Μπερκ, 64' Ανσά, 90'+3' Σκάρκε - 60' Γκομίς)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ    1-0

(68' Ντόαν)

Γκλάντμπαχ-Βόλφσμπουργκ                1-3

(22' αυτ. Κουλιεράκης - 4',34' Βίμερ, 30' Αμούρα)

Ζανκτ Πάουλι-Χαϊντενχάιμ               2-1

(35',53' Κάαρς - 64' Πιέρινγκερ)

Χοφενχάιμ-Αμβούργο                     4-1

(8' Πρόμερ, 31' Καμπάκ, 65' Λέμπερλε, 74' Ασλάνι - 82' Φιλίπ)

Λεβερκούζεν-Κολωνία                    2-0

(66' Τεριέρ, 72' Αντριχ)

Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ                 1-1

(75' Χόλερ - 31' Μπενσεμπαϊνί)

Μπάγερν Μονάχου-Μάιντς                 2-2

(29' Καρλ, 87' πέν. Κέιν - 45'+2 Ποτούλσκι, 67' Λι Γιάε-Σουνγκ)

Βέρντερ Βρέμης-Στουτγκάρδη            20:30

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         38

Λειψία                  29

Ντόρτμουντ              29

Λεβερκούζεν             26

Χοφενχάιμ               26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   24

Στουτγκάρδη             22 -13αγ.

Ουνιόν Βερολίνου        18

Φράιμπουργκ             17

Κολωνία                 16

Γκλάντμπαχ              16

Βέρντερ Βρέμης          16 -13αγ.

Βόλφσμπουργκ            15

Αμβούργο                15

Άουγκσμπουργκ           13

Ζανκτ Πάουλι            11

Χαϊντενχάιμ             11

Μάιντς                   6

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυγουστή: «Αυτούς τους παίκτες έχουμε, με αυτούς θα προχωρήσουμε και αυτούς στηρίζουμε»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη του Άρη στο ντέρμπι του «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρώτη και καλύτερη η Ίντερ μετά τα «δώρα» που της έκαναν Νάπολι και Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Τα παιδιά έβγαλαν αντίδραση, πολύ σημαντική νίκη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κοσμά: «Τα παιδια εκαναν μια αξιοπρεπεστατη εμφάνιση»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Κορόνα: «Ευχαριστώ παίκτες και προπονητή για τη προσπάθεια»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Άρης φώναξε «είμαι εδώ» και πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πέρασμα της Πάφου από το «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιπτάμενη Πάφος FC στο Παραλίμνι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος της Σεντ Μίρεν επί της Σέλτικ στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπάγερν δεν «πλήρωσε» την «γκέλα» με την ουραγό Μάιντς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ατρόμητος του Κέρκεζ κέρδισε τον ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Άφαντος ο Απόλλωνας...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πρόλαβε ο Μαέ, δεν πάει στην «Αρένα» ο Ουζόχο - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ στο Αγρίνιο!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη