Κοσμά: «Τα παιδια εκαναν μια αξιοπρεπεστατη εμφάνιση»
ΓΗΠΕΔΟ
Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Κοσμά μετά το τέλος του αγώνα της ΕΝΠ με τη Πάφο
«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολυ καλη ομαδα. Τα παιδια εκαναν μια αξιοπρεπεστατη εμφάνιση απέναντι στο αδιαφιλονίκητο φαβορί. Κρατάμε την εμφανιση και την προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια μπροστά μας και ειναι σημαντικο για μας η αξιοπρέπεια μας. Στο πρώτο ημίχρονο ακολούθησαν τις οδηγίες και στο δεύτερο δεχθήκαμε ενα γκολ απο στατική φάση. Ο αντίπαλος που έχει τεράστια ποιοτητα πέτυχε το δεύτερο γκολ και τελειωσε το παιχνίδι. Βλέπουμε πλέον το επόμενο παιχνίδι απέναντι στον Ακριτα»