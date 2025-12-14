Μπλόκο του Άρη στον Ολυμπιακό!

Δεν είχε νικητή η μάχη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία αποβολή στο δεύτερο μέρος (51′ Γκαρθία, 61′ Φαντιγκά) και το σασπένς να παραμένει μέχρι το φινάλε.

Αμφότερες οι ομάδες είχαν τις στιγμές τους για το γκολ, με τον Ολυμπιακό να έχει τις περισσότερες και πιο ποιoτικές ευκαιρίες, ωστόσο το γκολ δεν μπήκε σ’ ένα ματς με αρκετή ένταση και πάθος.

Πλέον, το πρωτάθλημα έχει πάρει “φωτιά”. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία έχει φτάσει τους 35 πόντους, με την ΑΕΚ να βρίσκεται στο -1 από τους ερυθρόλευκους και τον ΠΑΟΚ στο -3. Στους 17 πόντους ο 8ος Άρης.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκης την Κηφισιά (20/12, 20:30), ενώ ο Άρης φιλοξενείται στο Κολοκοτρώνης από τον Αστέρα AKTOR. Mεσοβδόμαδα οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον Ηρακλή στο Κύπελλο Betsson (17/12, 18:00).

Το ματς

Ο Ολυμπιακός θέλησε από νωρίς να πιέσει ψηλά τον Άρη, για να ανακτά γρήγορα την κατοχή, με τους κίτρινους να επιχειρούν να παίξουν στη μετάβαση. Στο 4ο λεπτό ένα σουτ του Μαρτίνς με τη μία πέρασε άουτ. Στο 16′ οι ερυθρόλευκοι χτύπησαν ξανά την πόρτα των γηπεδούχων, με κεφαλιά του Καλογερόπουλου στο δεύτερο δοκάρι να περνάει λίγο άουτ.

Ο ρυθμός στα επόμενα λεπτά έπεσε, με τους Πειραιώτες να έχουν μεν την κατοχή, αλλά να μην μπορούν να απειλήσουν. Οι κίτρινοι από την πλευρά τους είχαν σουτ του Ράτστιτς που σταμάτησε στα σώματα. Στο 32′ σημειώθηκε η επόμενη ευκαρία του Ολυμπιακού. Ο Γκαρθία γέμισε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, με τον Μαρτίνς μέσα στην περιοχή να γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι και τον Ταρέμι να εκτελεί άστοχα.

Στο 37′ ο Άρης πλησίασε στο γκολ. Ο Ντούντου από τα αριστερά γύρισε την μπάλα στην περιοχή, ο Πέρεθ ήταν αφύλαχτος, σούταρε με την μία, με αποτέλεσμα να την στείλει ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, οι ερυθρόλευκοι είχαν την καλύτερή τους στιγμή στο πρώτο μέρος. Ο Μουζακίτης γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι μοίρασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν νίκησε τον Αθανασιάδη από τα αριστερά στην περιοχή. Το πρώτο 45λεπτο ολοκλήρώθηκε με ένα σουτ του Μορόν που έφυγε άουτ/

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πολύ καλή στιγμή του Άρη. Στο 48′ έγινε το γέμισμα στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι, ο Γένσεν πήρε την κεφαλιά και αστόχησε για λίγο. Λίγο αργότερα, οι ισορροπίες του παιχνιδιού διαταράχθηκαν. Ο Γκαρθία είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε από το παιχνίδι, για ένα τάκλιν του πάνω στον Πέρεθ στο 51′.

Στο 58′ ο Άρης προσπάθησε να κεφαλαιοποιήσει το πλεονέκτημά του με την κεφαλιά του Μορόν να είναι άστοχη. Οι ισορροπίες αποκαταστάθηκαν στο 60′. Ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει το τάκλιν πάνω στον Ταρέμι από τον Φαντιγκά λίγο έξω από την περιοχή, πριν πατήσει στην περιοχή και να βγει σε θέση τετ α τετ. Έτσι, τον απέβαλε , καθώς θεώρησε πως ο Ιρανός φορ βρισκόταν σε προφανή θέση για γκολ.

Το παιχνίδι είχε ρυθμό και μετά τις κόκκινες, με τον Ράτσιτς να έχει καλή στιγμή με σουτ εντός περιοχής που έφυγε έξω. Ο Ολυμπιακός σταδιακά άρχισε να σφίγγει τον κλοιό. Στο 74′ ο Ελ Κααμπί έκανε το σουτ εκτός περιοχής, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, αν και με τρόπο που ανησύχησε τους γηπεδούχους.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Τεχερό, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Ντούντου, Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

