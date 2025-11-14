ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mάντζιος: «Δεν είναι άτρωτη η Αυστρία, θα διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα»

Τα όσα δήλωσαν Άκης Μάντζιος και Χάμπος Κυριάκου ενόψει της Σαββατιάτικης αναμέτρησης απέναντι στην Αυστρία.

Πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη της Εθνικής Ανδρών ενόψει της τελευταίας αναμέτρησης για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Αυστρία το Σάββατο (16/11 19:00).

Άκης Μάντζιος:

«Με τον αγώνα κόντρα στην Αυστρία ολοκληρώνουμε τον κύκλο των προκριματικών. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Κάνοντας μια αναδρομή από τον περασμένο Μάρτιο, λίγοι πίστευαν ότι η Εθνική μπορούσε να δείξει τέτοια εικόνα.

Έχουμε ένα δυνατό γκρουπ παικτών και μπορούμε να καλύψουμε όποια κενά παρουσιάζονται. Δέχθηκα με μεγάλη ικανοποίηση την πρόταση της ΚΟΠ η Εθνική ομάδα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την καθημερινότητα ενός συλλόγου. Από την πρώτη στιγμή θέλαμε να χτίσουμε κάτι νέο. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Όσο αφόρα για το τι κάναμε μέχρι σήμερα... τα συγχαρητήρια ανήκουν στους ποδοσφαιριστές. Πιστέψαμε σε αυτούς, κάτι έλειπε και τώρα ψάχνουμε το βήμα παραπάνω. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να πετύχει αν οι παίκτες δεν πιστέψουν στον εαυτό τους. Είναι ένα σύνολο με υγεία, και ο κόσμος αρχίζει να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια.»

Χάμπος Κυριάκου:

«Αύριο ολοκληρώνουμε τα προκριματικά και θέλουμε να κλείσουμε τη διοργάνωση με καλή εικόνα και θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα πλέον έχει ξεκάθαρη ταυτότητα και θεωρώ πως δικαιούμασταν περισσότερους βαθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν κοιτάμε τον αντίπαλο, κοιτάμε τον εαυτό μας.»

Για την επιστροφή στο Alphamega Stadium:

«Είμαι χαρούμενος. Γυρίζουν όμορφες αναμνήσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες και με την Εθνική, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό από το επίπεδο συλλόγων.»

Για τον Άκη Μάντζιο:

«Δεν έχουμε πετύχει ακόμη κάτι, αλλά αυτό που μας έδωσε ο προπονητής είναι πίστη. Οι ποδοσφαιριστές δίνουν το 100% και έχουμε έναν προπονητή που πιστεύει σε εμάς.»

 

 

