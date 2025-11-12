ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεχνικός διευθυντής στις μικρές Εθνικές ομάδες ο Κώστας Τσάνας

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώθηκε η πρόσληψή του από την ΚΟΠ

Mε ανακοίνωσή της η ΚΟΠ ενημέρωσε για την πρόσληψη του Κώστα Τσάνα ως τεχνικό διευθυντή για τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Το επίσημο φιρμάνι αναφέρει:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Τσάνα στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή για τις μικρές Εθνικές Ομάδες (Youth  Development  Manager).

Από το 2021 μέχρι πρόσφατα, ο Κώστας  Τσάνας ήταν τεχνικός διευθυντής στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Έχει να επιδείξει πλούσιο βιογραφικό και πετυχημένη καριέρα ως προπονητής σε μικρές Εθνικές ομάδες στην Ελλάδα ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας.

Ο Κώστας Τσάνας εργάστηκε μεταξύ άλλων στην Εθνική Νέων της Ελλάδας οδηγώντας την το 2012 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων με αντίπαλο την Ισπανία καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων Κ-20 το 2013.

Από το 2012 μέχρι το 2015 ήταν προπονητής στην Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας ενώ διετέλεσε δύο φορές υπηρεσιακός προπονητής στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας το 2014 και το 2015.

Ακολούθως, ήταν για 2,5 χρόνια και μέχρι το 2018 άμεσος συνεργάτης του Michael Skibbe στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας.

Εργάστηκε επίσης ως τεχνικός διευθυντής  των Ακαδημιών της ΑΕΚ Αθηνών από το 2019 μέχρι το 2021, οπόταν και ανέλαβε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή στην ΕΠΟ.

Παράλληλα, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εργάστηκε ως εκπαιδευτής προπονητών, Grassroots Manager και Συντονιστής Περιφερειακών Πρωταθλημάτων.

Καλωσορίζουμε τον Κώστα Τσάνα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.

Διαβαστε ακομη