Εθνική Ανδρών: Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Αυστρία

Με καθημερινές προπονήσεις στη Λεμεσό συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής μας για τον αγώνα με την Αυστρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ στις 19:00 και είναι ο τελευταίος για την ομάδα μας στη διοργάνωση.

Στόχος της Εθνικής μας είναι να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ψηλά επίπεδα.

Είναι γεγονός πως οι απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών όπως ο Αρτυματάς, ο Λαϊφης, ο Πίττας και ο Πηλέας μειώνουν τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

Όμως, οι απουσίες δεν μειώνουν την πίστη και την αισιοδοξία για καλό αποτέλεσμα αφού, ο Ομοσπονδιακός προπονητής και οι συνεργάτες του πιστεύουν πως μπορούν να βρεθούν οι λύσεις μέσα από το ρόστερ που είναι διαθέσιμο αυτή την στιγμή.

Πλέον, απομένουν δύο προπονήσεις μέχρι τον αγώνα με την τεχνική ηγεσία να προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αντιμετωπίσει μια ομάδα με ισχυρά κίνητρα, αφού, η Αυστρία με νίκη, εξασφαλίζει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πρόκριση στο Μουντιάλ.

Τόσο η προπόνηση της Πέμπτης όσο και αυτή της Παρασκευής θα γίνουν στο προπονητικό κέντρο του Άρη Λεμεσού. Σήμερα Πέμπτη η προπόνηση θα γίνει στις 18:00 ενώ την Παρασκευή στις 17:45. Την Παρασκευή, στις 17:15 στην αίθουσα συνεντεύξεων του ΑΛΦΑΜΕΓΑ, θα γίνει η συνέντευξη τύπου στην παρουσία του Απόστολου Μάντζιου και ενός ποδοσφαιριστή.

Τα εισιτήρια του αγώνα Κύπρος Αυστρία ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ

Στην αποστολή της Κύπρου για τον αγώνα με την Αυστρία θα βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ζόελ Μολ, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Στέλιος Ανδρέου, Πέτρος Ιωάννου, Γιάννης Σατσιάς, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου, Αντρέας Σιήκκης, Ανδρόνικος Κακουλλής, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Ευάγγελος Ανδρέου, Ιωάννης Κούσουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Ιωάννης Κωστή, Χρίστος Σιέλης, Αντώνιο Φώτη, Χαράλαμπος Κυριάκου, Λοϊζος Λοϊζου, Γρηγόρης Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής, Έκτωρ Κυπριανού.

 

