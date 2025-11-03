Μιχάλης Μάρκου: «Το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη από αυτές τις προκρίσεις»

Πανευτυχής μετά την πρόκριση της Εθνική μας στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17, ο προπονητής της ομάδας Μιχάλης Μάρκου δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Κατέθεσαν ψυχή και κατάφεραν να προκριθούν έχοντας να αντιμετωπίσουν τρεις πολύ καλές ομάδες σε ένα δύσκολο όμιλο. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου για τη βοήθεια τους και την οικογένεια μου για την στήριξη της. Το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη από αυτές τις προκρίσεις.

Ελπίζουμε σε ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Υπάρχει ταλέντο, υπάρχει μέλλον, φτάνει να δουλεύουμε σωστά. Ξανά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Είμαι συγκινημένος για αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε»