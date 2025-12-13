Σατσιάς: «Έδωσαν και την ψυχή τους οι παίκτες μου»

Αναλυτικά:

«Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας για αυτή την παλικαρίσια νίκη απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο. Διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι, κλείσαμε τους χώρους και καταφέραμε να σκοράρουμε από στατική φάση μετά από αρκετό καιρό, κάτι που δείχνει τη δουλειά που γίνεται.»

«Παιδιά που δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες μέχρι τώρα, όπως ο Σταύρος και ο Νεκτάριος, έδωσαν την ψυχή τους στο γήπεδο και βοήθησαν καθοριστικά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Τιμούρ Κετσπάγια και στην Ανόρθωση για τη συνέχεια».