Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Πολύ στραβά ξεκίνησε ο ΑΠΟΕΛ το β΄ γύρο, κάνοντας… χαρακίρι στην έδρα του απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα. Ένα απρόσμενο αποτέλεσμα για τους γαλαζοκίτρινους που έχασαν έδαφος για τα άνω διαζώματα. Με 26 βαθμούς είναι στην 4η θέση, μαζί με τον Άρη, τον οποίο κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες.

Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη πήραν ένα «χρυσό» βαθμό στη Λευκωσία και με τον οποίο ανέβηκαν στους έντεκα ενώ μάλιστα είχαν τις δικές τους μεγάλες ευκαιρίες για να αποδράσουν με το διπλό.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο ρεφ Κωνσταντίνος Φωτίου έδειξε τρεις κόκκινες. Η μία στον Λαΐφη ενώ οι άλλες δόθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης, σε βοηθό προπονητή και στον γυμνασίαρχο. Tα παράπονα εκφράζονται για τα λεπτά των καθυστερήσεων (έδωσε πέντε αλλά το σφύριξε εν τέλει στο 90+8΄), σε μία φάση στο 90+5΄ για χέρι αλλά και σε φάουλ που δεν υποδείχθηκαν.

Όσον αφορά τώρα την αναμέτρηση, οι πολλές απουσίες (Τόμας, Μάγιερ, Μαρκίνιος, Σωτηρίου), στοίχησαν όπως φάνηκε για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία μιας και οι απειλές προς την εστία του Ζάντρο ήταν λιγοστές. Οι περισσότερες απειλές προέρχονταν από στημένες φάσεις, που όμως αυτή τη φορά, σε σχέση με άλλους αγώνες δεν είχαν ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Γκαρσία.

Η Ένωση Νέων Ύψωνα από την άλλη, στάθηκε καλά και είχε μεγάλες ευκαιρίες για να κάνει μεγαλύτερο... μπαμ.

Τέλος αγώνα

90+1΄ - ΚΟΚΚΙΝΗ στον Λαΐφη, για διαμαρτυρίες, δεχόμενες δύο κίτρινες στο ίδιο λεπτό.

90΄ - Πάνω από τα δοκάρια η κεφαλιά του Τσεπάκ.

78΄ - Μεγαλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Ζάντρο να σταματά τον Διαμαντάκο.

77΄ - Πάνω από τα δοκάρια η κεφαλιά του Μπρόρσον έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

66΄ - Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ε.Ν. Ύψωνα με τον Τεϊσέιρα, η κεφαλιά του οποίου από τη μικρή περιοχή πέρασε άουτ.

59΄ - Δυνατό βολέ από τον Ρόσα, η μπάλα μόλις δίπα από το αριστερό δοκάρι του Ζάντρο.

52΄ - Ο Ζάντρο μάζεψε το βολέ από τον Μαϊόλι.

51΄ - Δυνατό σουτ από τον Λίπσκι, υποχρεώνει τον Μπέλετς σε δύσκολη επέμβαση και στη συνέχεια έδιωξε σε κόρνερ το νέο σουτ από τον Ντε Ιριόντο.

Έναρξη β΄ ημιχρόνου

Tέλος α΄ ημιχρόνου

43΄ - Χλιαρό το σουτ από τον Κόρμου εντός περιοχής, κατέληξε εύκολα στα χέρια του Ζάντρο.

38΄ - Καλή στιγμή για την Ε.Ν. Ύψωνα με τον Μπούντνικ, η κεφαλιά του οποίου κτύπησε στο δοκάρι και πήγε άουτ.

16΄ - Αναγκαστική αλλαγή για τον ΑΠΟΕΛ, με τον Μαϊόλι να περνάει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Σατσιά.

15΄ - Λίγο έξω από την εστία του Μπέλετς το σουτ από τον Ντε Κόουτο.

Ξεκίνησε ο αγώνας στο ΓΣΠ.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Νανού (69΄ Πουρσαϊτίδης), Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Σατσιάς (16΄ Μαΐόλι), Αμπάγκνια (46΄ Μέουρερ), Ρόσα, Κόρμπου, Ντράζιτς (69΄ Μιρ), Κούτσακος (69΄ Διαμαντάκος).

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεμπάκ, Ντε Λούκας, Ντε Ιριόντο (82΄ Ντα Σίλβα), Χριστοδούλου, Σέζαρ, Λίπσκι, Πάνκοφ, Κουμουρής, Τεϊσέιρα, Μπούντνικ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+6΄ Σταφυλίδης / 53΄ Ντε Λούκας, 57΄ Μπούντνικ

Στο 82΄ κιτρινίστηκε ο Πάμπλο Γκαρσία

ΚΟΚΚΙΝΗ: Λαΐφης (2η κίτρινη στο 90+1΄ στην ίδια φάση)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης