ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η χαμένη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ και ο... χαμός στο κάτω διάζωμα

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το πέρας τριών αγώνων στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής.

Με... εκπλήξεις κύλησε το πρώτο πιάτο των πρώτων παιχνιδιών του β΄ γύρου, με την Ε.Ν. Ύψωνα να αποδράει από το ΓΣΠ με τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν έτσι την ευκαιρία να πλησιάσουν τους προπορευόμενους, νοουμένου πως υπάρχουν ντέρμπι. Εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και πέταξαν ξανά βαθμούς μέσα στην έδρα τους.

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» η Ομόνοια Αραδίππου υποχρέωσε σε ήττα την Ανόρθωση μετά από σχεδόν 2,5. Μάλιστα μετά τη νίκη του Ακρίτα επί του Εθνικού Άχνας και τον βαθμό της ισοπαλίας που πήρε η Ε.Ν. Ύψωνα, υπάρχει ένας... μικρός χαμός στο κάτω διάζωμα.

Όσον αφορά τα ματς της Κυριακής, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Λεμεσιανό, εκεί όπου Άρης και Απόλλωνας συμβιβάζονται μόνο με τη νίκη.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακρίτας - Εθνικός Άχνας 3-1

(14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο)

ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

(35΄ Γεωργίου)

 

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

16:00 Ολυμπιακός - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Άρης

19:00 Ένωση - Πάφος FC

 

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ένωση – Ακρίτας

17:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση – Ολυμπιακός

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Απόλλων

19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΕΛ – ΑΕΚ

