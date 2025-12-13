ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά ο Ραφίνια είπε την πρώτη και την... τελευταία λέξη

Ο Βραζιλιάνος πήρε από το χέρι τους καταλανούς και τους οδήγησε στη νίκη.

Ο Ραφίνια ήταν το Α και Ω της Μπαρτσελόνα στη σημερινή αναμέτρηση με την Οσασούνα. Ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ στο 70' και εκείνος που το «σφράγισε» στο 86', για να διατηρήσει την ομάδα του Χάνσι Φλικ στην κορυφή της βαθμολογίας με +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Η Μπάρτσα έχασε σωρεία ευκαιριών για ένα μεγαλύτερο σκορ, είχε κι άλλο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος, αλλά δεν μέτρησε (ήταν οφσάιντ ο Γιαμάλ), αλλά παρά ταύτα κατάφερε να πάρει μία «καθαρή» νίκη και να κάνει ένα ακόμη βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου της.

Νωρίτερα και μετά από δύο σερί ήττες (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα), η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Επικράτησε δύσκολα στο «Μετροπολιτάνο» με 2-1 επί της Βαλένθια, η οποία με τη σειρά της έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Τη λύση για τους «ροχιμπλάνκος» έδωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν στο 74', με τον Γάλλο να έρχεται από τον πάγκο στο ματς (στο 59' πήρε την θέση του Αλβαρες) και να «λυτρώνει» την ομάδα του μετά από ασίστ του Πιούμπιλ. Με το «τρίποντο» αυτό κι έχοντας παιχνίδι περισσότερο, το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε, πλησίασε στον ένα βαθμό την τρίτη της κατάταξης, Βιγιαρεάλ, η οποία όμως έχει δύο αγώνες λιγότερους!

ΔΙΕΘΝΗ

