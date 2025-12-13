ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Αμφίρροπη μάχη ανάμεσα στους «συγκάτοικους» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με την Ομόνοια Αραδίππου να υποδέχεται την Ανόρθωση.

Τα «περιστέρια» με δέκα βαθμούς είναι στη ζώνη του υποβιβασμού αλλά πιστεύουν πως μπορούν να κτυπήσουν το σημερινό ματς.

Ακριβώς από πάνω της είναι η ομάδα της Αμμοχώστου, η οποία με 13 βαθμούς θέλει το διπλό για να ανασάνει. Κρατά ένα αήττητο εφτά αγώνων και θέλει να το διευρύνει με νίκη.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

45+2' Τέλος πρώτου ημιχρόνου

43' Σουτ του Αμποάκι περνά έξω

36' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ. Ο Γεωργίου εκμεταλλεύται την λάθος έξοδο του Παναγή έπειτα από καλή έκτελεση κόρνερ του Ρινγκ και κάνει το 1-0

35' Σουτ του Κίκο περνάει ψήλα πάνω από τα δοκάρια

24' Φάουλ σε καλό σημείο για την Ανόρθωση το οποίο περνάει ανεκμετάλλευτο. Στην εκτέλεση ήταν ο Κίκο

12' Ακόμα μια φάση για την Ομόνοια Αρ. Μετά από μελέ που έγινε στην περιοχή από κόρνερ, μάζεψε σταθερά ο Παναγή

11' Μεγάλη φάση για την Ομόνοια Αρ., το σουτ του Ζορζίνιο μετά από κομπίνα σε κορνέρ απεκρούει ο Παναγή

5' Η Ανόρθωση κρατάει τη μπάλα και πιέζει την περιοχή του Κόστιτς

1' Ξεκινά το παιχνίδι

 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Ρίνγκ, Έντουαρτς, Μπαρμπόσα, Βαν Μούλεμ, Αντωνίου, Φομπά, Πολυκάρπου, Γεωργίου, Μουαντίμπ, Ποντικός.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Χρυσοστόμου, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Κίκο, Σεργίου, Αρτυματάς, Αμποακί, Παρούτης, Σόσα, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 35' Γεωργίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φομπά, Μουαμπίμπ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαρακίρι στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ, έμεινε άσφαιρος κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Ελλάδα

|

Category image

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Νίκησε με ανατροπή η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Έκαναν τρεις τελικές και σκόραραν και στις τρεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η «τριάρα» του Ακρίτα απέναντι στον Εθνικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σαν να μην έλλειψε ποτέ ο Σαλάχ στο άνετο 2-0 της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βαθιά ανάσα για τον Ακρίτα απέναντι στον Εθνικό που δεν σηκώνει κεφάλι

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Το αυτογκόλ του Κουλιεράκη δεν εμπόδισε τη Βόλφσμπουργκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Ολυμπιακού

ΑΕΛ

|

Category image

Παίρνει Τομιγιάσου ο Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θετικότατο κλίμα και ομοψυχία στη Γενική Συνέλευση τής ΚΟΕΑΣ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χωρίς Ροντινέι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με αυτούς τους 11 ξεκινά η Ανόρθωση απέναντι στην Ομ. Αραδίππου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με «λυτρωτή» τον Γκριεζμάν η Ατλέτικο επέστρεψε στα «τρίποντα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη