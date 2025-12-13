LIVE: Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

Αμφίρροπη μάχη ανάμεσα στους «συγκάτοικους» στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», με την Ομόνοια Αραδίππου να υποδέχεται την Ανόρθωση.

Τα «περιστέρια» με δέκα βαθμούς είναι στη ζώνη του υποβιβασμού αλλά πιστεύουν πως μπορούν να κτυπήσουν το σημερινό ματς.

Ακριβώς από πάνω της είναι η ομάδα της Αμμοχώστου, η οποία με 13 βαθμούς θέλει το διπλό για να ανασάνει. Κρατά ένα αήττητο εφτά αγώνων και θέλει να το διευρύνει με νίκη.

Ζωντανά η αναμέτρηση:

45+2' Τέλος πρώτου ημιχρόνου

43' Σουτ του Αμποάκι περνά έξω

36' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ. Ο Γεωργίου εκμεταλλεύται την λάθος έξοδο του Παναγή έπειτα από καλή έκτελεση κόρνερ του Ρινγκ και κάνει το 1-0

35' Σουτ του Κίκο περνάει ψήλα πάνω από τα δοκάρια

24' Φάουλ σε καλό σημείο για την Ανόρθωση το οποίο περνάει ανεκμετάλλευτο. Στην εκτέλεση ήταν ο Κίκο

12' Ακόμα μια φάση για την Ομόνοια Αρ. Μετά από μελέ που έγινε στην περιοχή από κόρνερ, μάζεψε σταθερά ο Παναγή

11' Μεγάλη φάση για την Ομόνοια Αρ., το σουτ του Ζορζίνιο μετά από κομπίνα σε κορνέρ απεκρούει ο Παναγή

5' Η Ανόρθωση κρατάει τη μπάλα και πιέζει την περιοχή του Κόστιτς

1' Ξεκινά το παιχνίδι

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Ρίνγκ, Έντουαρτς, Μπαρμπόσα, Βαν Μούλεμ, Αντωνίου, Φομπά, Πολυκάρπου, Γεωργίου, Μουαντίμπ, Ποντικός.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Χρυσοστόμου, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Κίκο, Σεργίου, Αρτυματάς, Αμποακί, Παρούτης, Σόσα, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 35' Γεωργίου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Φομπά, Μουαμπίμπ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης