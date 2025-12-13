Ικανοποιημένος από την προσπάθεια και τον βαθμό εμφανίστηκε ο Κώστας Ρωσταντής μετά το 0-0 της Freedom24 ΕΝΥ απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σημαντικός βαθμός, κάθε βαθμός για εμάς είναι σημαντικός, ειδικότερα μέσα σε μία έδρα όπως το ΓΣΠ. Να ευχαριστήσω τα παιδιά για την απόδοση τους. Χρειαζόμαστε οξυγόνο ως ομάδα. Στον ενθουσιασμό μας, θα μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη στο τέλος.

Η ομάδα προσπάθησε μέσα στο ΓΣΠ με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ. Είχαμε κάποιες απουσίες από κάρτες, εκμεταλλευτήκαμε τη ροή, είναι πιο εύκολο να παίζεις απέναντι στον ΑΠΟΕΛ και κόντρα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα σαν αυτόν, καθώς δεν είχαμε άγχος. Μας βγήκε το πλάνο και είμαι χαρούμενος γι΄ αυτό. Περαστικά στον Ντε Ιριόντο γιατί έχει κτύπημα στο κεφάλι και πήγε στο νοσοκομείο. Καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ».