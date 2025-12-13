ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο σόου από τον Λεβαδειακό με γκολάρα από Κωστή

Το βιολί τους οι Βοιωτοί φιγουράρουν στα άνω διαζώματα.

Ο Λεβαδειακός «σκόρπισε» την ΑΕΛ επικρατώντας της θεσσαλικής ομάδας με 3-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης», στην εναρκτήρια αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής και πρώτη για τον β΄ γύρο της κανονικής διάρκειας στο πρωτάθλημα.

Οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ομάδα του Σάββα Παντελίδη, που έκανε ντεμπούτο στον πάγκο των «βυσσινί», αλλά το 1-0 στο τελείωμα του ημιχρόνου ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια. Ο Λεβαδειακός έφτασε στους 25 βαθμούς, ενώ η Λάρισα παρέμεινε στους 8 και είναι προτελευταία.

Με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή αλλά να μην μπορούν να δημιουργήσουν κύλησε το μεγαλύτερο μέρος στο πρώτο ημίχρονο. Οι «βυσσινί» δεν έδιναν χώρους στους παίκτες του Παπαδόπουλου, που προσπαθούσαν να απειλήσουν κυρίως μέσω στατικών φάσεων. Κάτι τέτοιο συνέβη στο 16ο λεπτό, όταν σε εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά Μάγκνουσον η μπάλα χτύπησε σε αμυντικό και κατέληξε στον Μπάλτσι, που σούταρε από κοντά, η μπάλα κόντραρε ξανά κι έφυγε ξανά κόρνερ.

Η ΑΕΛ φάνηκε απειλητική στο 36΄, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει το πολύ δυνατό σουτ του Ατανάσοφ και στη συνέχεια να μπλοκάρει και το γύρισμα του Μούργου. Τελικά, ο Λεβαδειακός βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα στο 42΄ με ένα εκπληκτικό σουτ του Κωστή από τα 20 μέτρα. Ένα γκολ κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα, αφού χωρίς άγχος πια οι «πράσινοι» έκαναν ό,τι ήθελαν στο δεύτερο ημίχρονο. Και αφού ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε σωτήρια σουτ του Τσάπρα στο 50΄ έξι λεπτά αργότερα έγινε το 2-0 με ένα εξίσου ωραίο γκολ.

Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν έξοχα την μπάλα με τους Τσάπρα - Παλάσιος, ο πρώτος έβγαλε την κάθετη στον Όζμπολτ που πλάσαρε, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε αλλά η μπάλα επέστρεψε στον Λαγιούς που διπλασίασε στο 56΄.

Πέντε λεπτά αργότερα από νέα κάθετη πάσα, του Λαγιούς αυτή τη φορά, ο Όζμπολτ πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο και σκόραρε το 3-0 σε άδεια εστία. Στο 68΄ ο Δεληγιαννίδης έκανε πέναλτι στον Παλάσιος που υποδείχθηκε μέσω VAR, το εκτέλεσε ο «παθών» στο 71΄ αλλά ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Πεδρόσο πλάσαρε άουτ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος (88΄ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (88΄ Κάτρης), Τσοκάι, Όζμπολτ (66΄ Συμελίδης), Μπάλτσι (81΄ Γκούμας), Λαγιούς (66΄ Πεδρόσο), Παλάσιος.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης (72΄ Κοσσουνού), Ηλιάδης, Παντελάκης, Στάικος (61΄ Σουρλής), Πέρες (46΄ Αντράντα), Ατανάσοφ (80΄ Φαϊσάλ), Πασάς, Μούργος, Τούπτα (61΄ Σάγκαλ).

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη