Έκρυθμη η κατάσταση στο ΓΣΠ, έξω από τη δυτική οι ΑΠΟΕΛίστες με συνθήματα προς όλους

Το 0-0 απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα έχει έντονο απόηχο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αρκετοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από τη Δυτική κερκίδα του ΓΣΠ, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την εικόνα της ομάδας και τη βαθμολογική απώλεια. Τα πυρά ήταν τόσο κατά του ρεφ Κωνσταντίνου Φωτιίου όσο και προς τη διοίκηση, με τον Πρόδρομο Πετρίδη να είναι αποδέκτης των πολλών συνθημάτων.

Για προληπτικούς λόγους και με στόχο την αποφυγή επεισοδίων, στο σημείο βρέθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στα αποδυτήρια.