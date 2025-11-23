ΦΩΤΟΣ: Χαμός στο γκολ του Μακρή - Με τους παίκτες μπροστά στο πέταλο και ο Ελευθερίου!

Ο Αντρέας Μακρής σκόραρε στο 90+6΄φέρνοντας τούμπα το ματς με τον ΑΠΟΕΛ για την ΑΕΛ.

Όπως ήταν λογικό, επικράτησε χαμός στο ΓΣΠ με τους παίκτες και τον κόσμο να γίνονται «ένα» πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό για την ΑΕΛ.

Μαζί με τους παίκτες και ο Γιώργος Ελευθερίου ο οποίος έτρεξε προς το πέταλο για να πανηγυρίσει με τους παίκτες του.

Δείτε τις φωτογραφίες:





























