ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα αναχωρήσει η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19 στη Ρουμανία για δύο εκτός έδρας φιλικούς αγώνες ενόψει των υποχρεώσεων που θα ακολουθήσουν στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Τα φιλικά με τη Ρουμανία θα είναι τα τελευταία μας πριν από την αποστολή στην Ολλανδία για τους επίσημους αγώνες μας.

Στη διάθεση του προπονητή της Εθνικής Νέων Βαλεντίνου Κουλουντήγια τα φιλικά στο Βουκουρέστι θα βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

ΑΕΚ: Μάξιμος Πετούσης, Πέτρος Ιωάννου, Χρίστος Λουκαϊδης

ΑΕΛ: Αλέξανδρος Ευσταθίου

Ανόρθωση: Σταύρος Παναγή, Χαράλαμπος Μιχάλας

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Μάριος Θεοχάρους

ΑΠΟΕΛ: Γιώργος Τζιωρτζής, Νικόλας Αχιλλέας Λυσάνδρου, Σάββας Μίχος

Απόλλων: Παναγιώτης Γκόρτον Χαραλάμπους

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών: Χαράλαμπος Βαττής

Ομόνοια Λευκωσίας: Γαβριήλ Ψηλογένης, Κωνσταντίνος Παναγή, Χρύσης Ευαγγέλου

Πάφος FC: Αντρέας Χριστοφόρου, Γεώργιος Σκάφη, Κοσμάς Ιωάννου, Παναγιώτης Χαραλάμπους

Sporting CP: Αργύρης Χριστοδούλου

Το πρώτο φιλικό θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 16:00 και το δεύτερο φιλικό γίνει την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι.

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το όνειρο σβήνει για την Ελλάδα...

Ελλάδα

|

Category image

Κύπρος - Βοσνία 2-2: Η Εθνική σήκωσε ανάστημα και έδειξε ξανά μαχητική ψυχή!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ναν από άλλο πλανήτη ξέρανε σε νεκρό χρόνο την Μπασκόνια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Το πρώτο από… τα πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία

Ελλάδα

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Μάντζιος για το παιχνίδι με την Βοσνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη