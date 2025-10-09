ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: «Εθελοντές 18 έως 92 ετών από 226 χώρες»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, χαρακτήρισε την... κοινότητα εθελοντών της FIFA ως «την πιο ποικιλόμορφη κοινότητα στον κόσμο», αφού τα μέλη της διπλασιάστηκαν στα δύο εκατομμύρια χάρη στον αριθμό-ρεκόρ αιτήσεων που ελήφθησαν για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Πάνω από ένα εκατομμύριο αιτούντες έχουν υποβάλει αίτηση για τις 65.000 θέσεις εθελοντών για το τουρνουά της επόμενης χρονιάς, ανεβάζοντας τον αριθμό των εγγεγραμμένων εθελοντών στα δύο εκατομμύρια.

Οι εθελοντές, ηλικάς από 18 έως 92 ετών, προέρχονται από 226 χώρες/εδάφη, με τη σύνθεση της κοινότητας να αντικατοπτρίζει την παγκόσμια φύση του σύγχρονου αθλήματος.

«Στη FIFA λέμε πάντα ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο και, όταν πηγαίνω σε τουρνουά και σας γνωρίζω όλους, με υποδέχεται πάντα ένα απίστευτο φάσμα εθνικοτήτων, ηλικιών, φύλων, υποβάθρων και επαγγελμάτων» δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA.

«Έχουμε εθελοντές από 18 έως 92 ετών. Έχουμε μαθητές που ξεκινούν το ταξίδι τους και μεταδίδουν τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους σε συνταξιούχους. Και ο καθένας έχει μια ιστορία να πει - είναι πραγματικά η πιο ποικιλόμορφη κοινότητα στον κόσμο».

Και οι έξι συνομοσπονδίες εκπροσωπούνται στην κοινότητα εθελοντών της FIFA. Όσον αφορά τον αριθμό των εθελοντών ανά ήπειρο, η Βόρεια Αμερική ηγείται (λίγο πάνω από 40%), ακολουθούμενη από την Αφρική (38%). Όσον αφορά την κατάταξη ανά εθνικότητα, οι πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, αντιπροσωπεύοντας περισσότερα από 400.000 μέλη της κοινότητας, ενώ το Μεξικό καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με την κοινότητα να περιλαμβάνει πάνω από 210.000 Μεξικανούς εθελοντές.

Περισσότεροι από 200.000 εθελοντές προέρχονται από το Μαρόκο, το οποίο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U-17 της FIFA και θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο άλλος συνδιοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, ο Καναδάς, ενώ την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν εθελοντές από την Αλγερία και την Κένυα.

Σχεδόν το 60% των εθελοντών είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι 50 ετών και κάτω. Λίγο πάνω από το 5% των εθελοντών είναι ηλικίας από 51 έως 92 ετών.

Οι εθελοντές σε εκδηλώσεις της FIFA έχουν συνεισφέρει πάνω από δύο εκατομμύρια ώρες για να βοηθήσουν στη δημιουργία απίστευτης ατμόσφαιρας και να αναδείξουν τις τοπικές κουλτούρες των χωρών υποδοχής.

«Είστε τόσο συχνά τα πρώτα πρόσωπα που βλέπουν οι οπαδοί, οι παίκτες και οι διαιτητές στο ταξίδι τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς όλοι πηγαίνουμε για να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα διαρκέσουν μια ζωή» δήλωσε ο πρόεδρος Ινφαντίνο και πρόσθεσε:

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε μαζί σας και νικάμε ως ένα».

 

