ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήγε για διπλό «χτύπημα» απ’ τον Ολυμπιακό: Τι αποκάλυψε ο Κοβάσεβιτς για Μπράιτον και Μουζακίτη;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήγε για διπλό «χτύπημα» απ’ τον Ολυμπιακό: Τι αποκάλυψε ο Κοβάσεβιτς για Μπράιτον και Μουζακίτη;

Η Μπράιτον το καλοκαίρι πήρε την απόφαση να βγάλει από τα ταμεία της ένα πολύ μεγάλο ποσό, για τα ελληνικά δεδομένα!

Ο Μπάμπης Κωστούλας «εξαργύρωσε» την πολύ καλή παρουσία του στον Ολυμπιακό, με μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή. Ωστόσο, οι «γλάροι» πήγαν για διπλό «χτύπημα» από τους Πειραιώτες, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς!

Το καλοκαίρι η Μπράιτον αποφάσισε να «ψωνίσει»... ελληνικά! Η αρχή έγινε με τον Στέφανο Τζίμα, που είχε «κλείσει» ήδη από τον Γενάρη και τον άφησε δανεικό στη Νυρεμβέργη για έξι μήνες.

Στη συνέχεια ήρθε ένα πιο ακριβό deal, αυτή τη φορά από τη Stoiximan Super League. Ο Μπάμπης Κωστούλας, μετά από μία εξαιρετική παρουσία του στον Ολυμπιακό μπόρεσε να «εξασφαλίσει» μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή! Σύμφωνα με το Transfermarkt, η συμφωνία μεταξύ των δύο ήρθε στα 35.000.000 ευρώ!  

Ωστόσο, η Μπράιτον ήθελε να «βάλει» κι άλλα χρήματα στα ταμεία των Πειραιωτών! Φυσικά, αυτό θα γινόταν με την προσθήκη ακόμα ενός πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή!

 

england365.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

To Chat GPΤ βλέπει Final Four Euroleague χωρίς Παναθηναϊκό!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πεδράο: Επιτυχημένη επέμβαση με χαμόγελο και... αρχή για την επιστροφή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποθέωσε Καϊσέδο ο Λάμπαρντ και τον σύγκρινε με Μακελελέ και Καντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μαγικές σέντρες του Κορέια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πήγε για διπλό «χτύπημα» απ’ τον Ολυμπιακό: Τι αποκάλυψε ο Κοβάσεβιτς για Μπράιτον και Μουζακίτη;

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: «Εθελοντές 18 έως 92 ετών από 226 χώρες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χτίζοντας την... με τα «θέλω» του ο Μαρτίνς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ U20- Δύο... κομμάτια λείπουν από το παζλ της οκτάδας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Shanghai Masters: Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Μπεργκς και έφτασε στα ημιτελικά

Τένις

|

Category image

Τούρτα-έκπληξη για τον Τζέριαν Γκραντ στη Βιτόρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βίλας Μπόας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρόι Κιν: «Θα ήθελα τον Σιμεόνε στον πάγκο της Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι 2+1 με το απόλυτο 13άρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ την ελληνική αγορά, την «σκανάρει» πολύ προσεκτικά

Ελλάδα

|

Category image

Τούχελ: «Η Αγγλία δεν θα είναι φαβορί για το Μουντιάλ 2026»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη