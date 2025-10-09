Πήγε για διπλό «χτύπημα» απ’ τον Ολυμπιακό: Τι αποκάλυψε ο Κοβάσεβιτς για Μπράιτον και Μουζακίτη;

Ο Μπάμπης Κωστούλας «εξαργύρωσε» την πολύ καλή παρουσία του στον Ολυμπιακό, με μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή. Ωστόσο, οι «γλάροι» πήγαν για διπλό «χτύπημα» από τους Πειραιώτες, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς!

Το καλοκαίρι η Μπράιτον αποφάσισε να «ψωνίσει»... ελληνικά! Η αρχή έγινε με τον Στέφανο Τζίμα, που είχε «κλείσει» ήδη από τον Γενάρη και τον άφησε δανεικό στη Νυρεμβέργη για έξι μήνες.

Στη συνέχεια ήρθε ένα πιο ακριβό deal, αυτή τη φορά από τη Stoiximan Super League. Ο Μπάμπης Κωστούλας, μετά από μία εξαιρετική παρουσία του στον Ολυμπιακό μπόρεσε να «εξασφαλίσει» μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή! Σύμφωνα με το Transfermarkt, η συμφωνία μεταξύ των δύο ήρθε στα 35.000.000 ευρώ!

Ωστόσο, η Μπράιτον ήθελε να «βάλει» κι άλλα χρήματα στα ταμεία των Πειραιωτών! Φυσικά, αυτό θα γινόταν με την προσθήκη ακόμα ενός πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή!

england365.gr