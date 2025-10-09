ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποθέωσε Καϊσέδο ο Λάμπαρντ και τον σύγκρινε με Μακελελέ και Καντέ

Με τα καλύτερα λόγια για τον Μοϊσές Καϊσέδο μίλησε ο θρύλος της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ.

Ο Μοϊσές Καϊσέδο πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν -έως τώρα- με τη φανέλα της Τσέλσι, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να τον αποθεώνει στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι κάνει εξαιρετικά όσα έκαναν στο παρελθόν δυο σπουδαίοι μέσοι των «μπλε», οι Μακελελέ και Καντέ.

«Η σύγκριση έχει λογική, αφού ο παίκτης τα πηγαίνει πραγματικά πολύ καλά. Καταλαβαίνω γιατί, λόγω του στυλ παιχνιδιού του, μπορεί να κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του Μακελελέ, να "σπάει" το παιχνίδι του αντιπάλου και να κλείνει γρήγορα τους χώρους.

Έχει δείξει, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, ότι έχει και στοιχεία από το παιχνίδι του Καντέ, γιατί ο Ενγκολό μπορούσε να το κάνει αυτό, να φτάνει στη γραμμή της περιοχής και να σκοράρει.Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι να διατηρήσει αυτή τη συνέπεια και την επόμενη σεζόν και, ελπίζουμε, να καταφέρει να κατακτήσει τίτλους με την Τσέλσι», ήταν τα λόγια του σπουδαίου θρύλου των «μπλε».

 

