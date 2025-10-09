ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ U20- Δύο... κομμάτια λείπουν από το παζλ της οκτάδας

Δύο... κομμάτια απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20, μετά τις προκρίσεις της Νορβηγίας και της Γαλλίας στην παράταση. Οι Σκανδιναβοί νίκησαν 1-0 (Φύγκλεσταντ 116') την Παραγουάη, ενώ οι Γάλλοι κέρδισαν με το ίδιο σκορ (Μίσαλ 120+3' πέναλντι) την Ιαπωνία.

 

 

Tα ζευγάρια και τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

07.10. 22:30 Ουκρανία-Ισπανία       0-1

08.10. 02:00 Χιλή-Μεξικό            1-4

08.10. 22:30 Αργεντινή-Νιγηρία      4-0

08.10. 22:30 Κολομβία-Νότια Αφρική  3-1

09.10. 02:00 Ιαπωνία-Γαλλία         0-1

09.10. 02:00 Παραγουάη-Νορβηγία     0-1

09.10. 22:30 ΗΠΑ-Ιταλία

10.10. 02:00 Μαρόκο-Νότια Κορέα

Προημιτελικοί

11/10- 23:00

Ημιτελικοί

15:10-23:00

Τελικός 20.10 -02:00 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

 

 

 

 Οι τελικές βαθμολογίες στους έξι ομίλους:

 

 

 

 

 

 

Α` όμιλος

            ΑΓ. Β 

Ιαπωνία      3  9

Χιλή         3  3

Αίγυπτος     3  3

Νέα Ζηλανδία 3  3

Β` όμιλος

            ΑΓ. Β

Ουκρανία     3  7

Παραγουάη    3  4

Νότια Κορέα  3  4

Παναμάς      3  1

Γ` όμιλος

            ΑΓ. Β

Μαρόκο       3  6

Μεξικό       3  5

Ισπανία      3  4

Βραζιλία     3  1

Δ` όμιλος

            ΑΓ. Β

Αργεντινή    3  9

Ιταλία       3  4

Αυστραλία    3  3

Κούβα        3  1

Ε` όμιλος

               ΑΓ. Β

ΗΠΑ             3  6

Νότια Αφρική    3  6

Γαλλία          3  6

Νότια Καληδονία 3  0

ΣΤ` όμιλος

               ΑΓ. Β 

Κολομβία        3  5

Νορβηγία        3  4

Νιγηρία         3  4

Σαουδική Αραβία 3  1

