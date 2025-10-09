ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βίλας Μπόας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Παυλίδη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βίλας Μπόας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Παυλίδη»

Πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, υπέβαλε επίσημη μήνυση σε βάρος του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο ντέρμπι απέναντι στη Μπενφίκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διοίκηση των «δράκων» απέστειλε σήμερα (09/10) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου τη σχετική καταγγελία, με αφορμή την αγκωνιά του Έλληνα επιθετικού στον Γκάμπρι Βέιγκα, στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (05/10).

Ο Βίλας Μπόας είχε προαναγγείλει μετά τη λήξη του αγώνα ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του Παυλίδη, εκφράζοντας παράλληλα έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και τη λειτουργία του VAR.

«Η ενέργεια του Παυλίδη ήταν πολύ πιο σοβαρή από το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ντενίζ Γκιούλ. Το VAR απέτυχε να επέμβει σωστά. Θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση.

Η πράξη αυτή ήταν βίαιη και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον παίκτη μας. Η Πόρτο θα καταθέσει επίσημη καταγγελία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ομάδας.

Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές. Λίγες ώρες αργότερα, ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο «Χ» ένα βίντεο με φάσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, οι παίκτες της Πόρτο προέβησαν σε παρόμοιες ενέργειες χωρίς να υπάρξει καταλογισμός παράβασης. Σε δύο εξ αυτών, μάλιστα, φαίνονται ποδοσφαιριστές της Πόρτο να χτυπούν με αγκωνιά τον Παυλίδη.

SDNA.GR 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το όνειρο σβήνει για την Ελλάδα...

Ελλάδα

|

Category image

Κύπρος - Βοσνία 2-2: Η Εθνική σήκωσε ανάστημα και έδειξε ξανά μαχητική ψυχή!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ναν από άλλο πλανήτη ξέρανε σε νεκρό χρόνο την Μπασκόνια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Το πρώτο από… τα πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία

Ελλάδα

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Μάντζιος για το παιχνίδι με την Βοσνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη