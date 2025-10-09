Πορτογαλικά ΜΜΕ: «Ο Βίλας Μπόας κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Παυλίδη»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διοίκηση των «δράκων» απέστειλε σήμερα (09/10) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου τη σχετική καταγγελία, με αφορμή την αγκωνιά του Έλληνα επιθετικού στον Γκάμπρι Βέιγκα, στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (05/10).

Ο Βίλας Μπόας είχε προαναγγείλει μετά τη λήξη του αγώνα ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του Παυλίδη, εκφράζοντας παράλληλα έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και τη λειτουργία του VAR.

«Η ενέργεια του Παυλίδη ήταν πολύ πιο σοβαρή από το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ντενίζ Γκιούλ. Το VAR απέτυχε να επέμβει σωστά. Θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να ξαναδεί τη φάση.

Η πράξη αυτή ήταν βίαιη και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον παίκτη μας. Η Πόρτο θα καταθέσει επίσημη καταγγελία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ομάδας.

Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές. Λίγες ώρες αργότερα, ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό της στο «Χ» ένα βίντεο με φάσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζει, οι παίκτες της Πόρτο προέβησαν σε παρόμοιες ενέργειες χωρίς να υπάρξει καταλογισμός παράβασης. Σε δύο εξ αυτών, μάλιστα, φαίνονται ποδοσφαιριστές της Πόρτο να χτυπούν με αγκωνιά τον Παυλίδη.

SDNA.GR