Οι μαγικές σέντρες του Κορέια

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο Άντερσον Κορέια διανύει τη δεύτερη σεζόν του στον Άρη και από τις πρώτες έξι αγωνιστικές έβαλε τις βάσεις για να βελτιώσει τα στατιστικά του σε σχέση με την περασμένη περίοδο.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε εμπλοκή στα τέσσερα από τα έντεκα γκολ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» δίνοντας ισάριθμες ασίστ. Άνοιξε λογαριασμό από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οπότε και από δική του μπαλιά ο Γκομίς ξέφυγε στην αντεπίθεση και πέτυχε το τελικό 3-1 σε βάρος του Απόλλωνα. Ακολούθησε τη δεύτερη αγωνιστική, στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, η σέντρα ακριβείας προς τον Σεμέδο που την εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και έδωσε στην εκπνοή του αγώνα τη νίκη με 1-0. 

Ο Κορέια μέτρησε άλλη μία ασίστ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δίνοντας την μπαλιά προς τον Μοντνόρ που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 (σ.σ. ήττα 3-2). Η τέταρτη ασίστ για τον Κορέια ήρθε στο ματς με τον Εθνικό, όταν έπειτα από δική του εκτέλεση φάουλ ο Γκομίς άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη με 3-0. Σημειώνεται ότι ο 34χρονος αριστερός μπακ είχε δώσει μία ασίστ και στον αγώνα με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Στο πρωτάθλημα της περσινής περιόδου είχε εφτά ασίστ και ένα γκολ.

ΑΡΗΣ

