Οι μαγικές σέντρες του Κορέια

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε εμπλοκή στα τέσσερα από τα έντεκα γκολ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» δίνοντας ισάριθμες ασίστ. Άνοιξε λογαριασμό από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, οπότε και από δική του μπαλιά ο Γκομίς ξέφυγε στην αντεπίθεση και πέτυχε το τελικό 3-1 σε βάρος του Απόλλωνα. Ακολούθησε τη δεύτερη αγωνιστική, στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, η σέντρα ακριβείας προς τον Σεμέδο που την εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και έδωσε στην εκπνοή του αγώνα τη νίκη με 1-0.

Ο Κορέια μέτρησε άλλη μία ασίστ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δίνοντας την μπαλιά προς τον Μοντνόρ που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 2-2 (σ.σ. ήττα 3-2). Η τέταρτη ασίστ για τον Κορέια ήρθε στο ματς με τον Εθνικό, όταν έπειτα από δική του εκτέλεση φάουλ ο Γκομίς άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη με 3-0. Σημειώνεται ότι ο 34χρονος αριστερός μπακ είχε δώσει μία ασίστ και στον αγώνα με την ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Στο πρωτάθλημα της περσινής περιόδου είχε εφτά ασίστ και ένα γκολ.