Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

Η Εθνική Κύπρου συνεχίζει την προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία στις 6 Σεπτεμβρίου και εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία (ΓΣΠ, 21:45) στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο προπονητής της Εθνικής Απόστολος Μάντζιος έχει επιλέξει για τους δύο αγώνες 26 ποδοσφαιριστές. Νέο πρόσωπο στις επιλογές του Ομοσπονδιακού μας προπονητή ο Φαμπιάνο Φρέιτας ο οποίος πρόσφατα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα.

Αναλυτικά οι επιλογές του κ. Μάντζιου:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Λοΐζος Λοΐζου, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου