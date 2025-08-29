ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!

Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας απέκτησε πρόσφατα την κυπριακή υπηκοότητα.

Η Εθνική Κύπρου συνεχίζει την προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία στις 6 Σεπτεμβρίου και εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία (ΓΣΠ, 21:45) στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο προπονητής της Εθνικής Απόστολος Μάντζιος έχει επιλέξει για τους δύο αγώνες 26 ποδοσφαιριστές. Νέο πρόσωπο στις επιλογές του Ομοσπονδιακού μας προπονητή ο Φαμπιάνο Φρέιτας ο οποίος πρόσφατα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα.

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα. 

Αναλυτικά οι επιλογές του κ. Μάντζιου:

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου

Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης

Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Λοΐζος Λοΐζου, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης

Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη

FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Servette FC: Ζόελ Μολ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού

Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Πορτογαλία το Σάββατο ο Ιωαννίδης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ

Ελλάδα

|

Category image

Σωφρόνης: «Aπολογούμαστε, όσοι φωνάζουν έχουν δίκαιο...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιαννέφσκι: «Ιστορική νίκη, τα πήγαμε εξαιρετικά στρατηγικά»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Ύψωνα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρια στον Ύψωνα και... γιουχαΐσματα από την άλλη για τον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κέρασε τριάρα τον Απόλλωνα και έγραψε ιστορία η Freedom24 Krasava ΕΝΥ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Φεύγει για λίγους μήνες από την Ομόνοια ο Ελάντερ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μετά τον ΑΠΟΕΛ, χτύπησε και κόντρα στον Απόλλωνα ο Χριστοδούλου!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στο επάγγελμα του προπονητή»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε, θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η όμορφη εκτέλεση φάουλ που έδωσε τη νίκη στον Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έκλεισε στη Ρόμα ο Τσιμίκας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mε μια... ζωγραφιά συνεχίζει αήττητος o Aκρίτας, κέρδισε την Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θέμα με Ντιόν με μυϊκό πρόβλημα και αναγκαστική αλλαγή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Στην τελική ευθεία του Ινκαπιέ στην Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη