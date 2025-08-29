Κλήση Μάντζιου με Φαμπιάνο!
Ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας απέκτησε πρόσφατα την κυπριακή υπηκοότητα.
Η Εθνική Κύπρου συνεχίζει την προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με εκτός έδρας αγώνα με την Αυστρία στις 6 Σεπτεμβρίου και εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία (ΓΣΠ, 21:45) στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο προπονητής της Εθνικής Απόστολος Μάντζιος έχει επιλέξει για τους δύο αγώνες 26 ποδοσφαιριστές. Νέο πρόσωπο στις επιλογές του Ομοσπονδιακού μας προπονητή ο Φαμπιάνο Φρέιτας ο οποίος πρόσφατα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα.
Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στις 18:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ Αρένα.
Αναλυτικά οι επιλογές του κ. Μάντζιου:
Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Νικόλας Κούτσακος, Πιέρος Σωτηρίου
Απόλλων Λεμεσού: Αντρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης
Άρης Λεμεσού: Ανδρόνικος Κακουλλή, Άντερσον Κορρέια, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ομόνοια Λευκωσίας: Ιωάννης Κούσουλος, Λοΐζος Λοΐζου, Νικόλας Παναγιώτου, Φαμπιάνο Φρέιτας
Πάφος F.C: Κώστας Πηλέας, Νεόφυτος Μιχαήλ
Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή
Παναιτωλικός: Χρίστος Σιέλης
Borussia Dortmund II: Αντώνιο Φώτη
FC Dinamo București: Χαράλαμπος Κυριάκου
Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος
PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας
Servette FC: Ζόελ Μολ
Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής
Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού
Widzew Łódź: Στέλιος Ανδρέου