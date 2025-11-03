Εθνική Παίδων: «Φωνάζουν», ακούει κανείς;

Η μεγάλη πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-17 στη β’ φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έφερε πλατιά χαμόγελα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο ολοκλήρωσε τον προκριματικό όμιλο αήττητο και στην πρώτη θέση.

Ωστόσο, η επιτυχία, πέραν από τη χαρά, έφερε και προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Έναν προβληματισμό που αφορά το μέλλον αυτών των παιδιών, τα οποία για ακόμη μία φορά απέδειξαν την ποιότητα και το ταλέντο τους.

Οι νεαροί μας… «φωνάζουν» ότι αξίζει να τους δοθεί η δέουσα προσοχή από τις ομάδες τους. Ακούει, όμως, κανείς;

Η Εθνική Κ-17 απέδειξε ότι το μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι ελπιδοφόρο, αρκεί να στηριχθεί σωστά. Επαναλαμβάνουμε: Ακούει κανείς;

