ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Παίδων: «Φωνάζουν», ακούει κανείς;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Παίδων: «Φωνάζουν», ακούει κανείς;

Οι νεαροί άσοι του κυπριακού ποδοσφαίρου έστειλαν και πάλι μηνύματα.

Η μεγάλη πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας Παίδων Κ-17 στη β’ φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έφερε πλατιά χαμόγελα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο ολοκλήρωσε τον προκριματικό όμιλο αήττητο και στην πρώτη θέση.

Ωστόσο, η επιτυχία, πέραν από τη χαρά, έφερε και προβληματισμό για την επόμενη μέρα. Έναν προβληματισμό που αφορά το μέλλον αυτών των παιδιών, τα οποία για ακόμη μία φορά απέδειξαν την ποιότητα και το ταλέντο τους.

Οι νεαροί μας… «φωνάζουν» ότι αξίζει να τους δοθεί η δέουσα προσοχή από τις ομάδες τους. Ακούει, όμως, κανείς;

Η Εθνική Κ-17 απέδειξε ότι το μέλλον του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι ελπιδοφόρο, αρκεί να στηριχθεί σωστά. Επαναλαμβάνουμε: Ακούει κανείς;

Α.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΟμαδεςΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε Χριστάκη Χριστοφόρου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπήκε στο μάτι του Παναθηναϊκού ο Ιωάννης Κωστή!

Ελλάδα

|

Category image

Σε δύσκολη θέση o Aλμέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμπάνα» της Ευρωλίγκας σε Βιλερμπάν για μικρότερο από το επιτρεπόμενο μπάτζετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η πρωτότυπη κίνηση του Φάμπρεγας στα πέναλτι της Κόμο για πιθανό… ριμπάουντ σε χαμένη εκτέλεση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Παίδων: «Φωνάζουν», ακούει κανείς;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μιχάλης Μάρκου: «Το ποδόσφαιρο μας έχει ανάγκη από αυτές τις προκρίσεις»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το δίδυμο «φωτιά» που υπογράφει τα μισά γκολ της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρελό πανηγύρι στα αποδυτήρια για την επιτυχία της Εθνικών Παίδων Κ-17

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τα κατάφερε η Εθνική Παίδων Κ17, πήρε την πρόκριση με πρωτιά!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μετά τους Σιπριάνο και Γουίλσον, νέα υπόθεση στη FIFA για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πατέρας Γιαμάλ: «Θα είμαι ευγνώμων στον γιο μου που με ζει, εγώ μαζεύω χαρτόκουτα στη Βαρκελώνη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Σάντερλαντ - Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το παραδέχονται στον Απόλλωνα ότι «έχουμε κάποιο θέμα στη διαχείριση του σκορ»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Aπό που έρχονται τα λεφτά για το πριμ στους παίκτες της Ανόρθωσης

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη