Ομόνοια: Η αποστολή για Ελβετία
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή της για την Ελβετία ενόψει του αγώνα με την Λωζάνη
Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στην Ελβετία ενόψει της αναμέτρησης (06/11, 22:00) με την FC LAUSANNE-SPORT
Πρόγραμμα
05.11.25, 10:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας
05.11.25, 14:10 | Άφιξη στην Ελβετία
05.11.25, 20:30 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Stade de la Tuilière»
05.11.25, 21:00 | Προπόνηση στο «Stade de la Tuilière» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)
06.11.25, 22:00 | FC LAUSANNE-SPORT – ΟΜΟΝΟΙΑ
07.11.25, 17:30 | Αναχώρηση από την Ελβετία
07.11.25, 21:05 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Ψηλογένης, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.