Μονέκε: «Δεν θα λυπηθούμε τον Παναθηναϊκό για τις απουσίες του-Μισώ τον Σορτς»

Ο Τσίμα Μονέκε θεωρεί πως οι απουσίες του Παναθηναϊκού AKTOR στη front line μπορούν να τον καταστήσουν πιο επικίνδυνο στον αγώνα της Τετάρτης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

«Δεν δίνω και πολλή σημασία σε άλλες ομάδες. Κάθε φορά που κάποιος χάνει έναν σημαντικό παίκτη, περιμένεις μια ακόμη πιο δυνατή αντίδραση από αυτόν. Πολλές ομάδες μας βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν τραυματισμούς, το ίδιο και εμείς, γι' αυτό δεν τους λυπάμαι. Έτσι είναι, κανείς δεν μας λυπήθηκε κι εμάς με τις απουσίες μας», τόνισε ο Νιγηριανός πάουερ φόργουορντ.

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον καλό του φίλο, Τι Τζέι Σορτς, είπε προφανώς αστειευόμενος: «Τον μισώ, τον μισώ. Δεν είμαστε πια φίλοι. Αυτό έχω να πω μόνο».

Αναφερόμενος στον τρόπο που προσεγγίζει το αυριανό ματς υπογράμμισε: «Νιώθω καλά, χαρούμενος. Άλλο ένα παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, θα είναι πολύ αμφίρροπο. Πρέπει να παίξουμε άμυνα, αυτή είναι η ταυτότητά μας τώρα, το τρέξιμο και όλα τα άλλα θα έρθουν στη θέση τους, ανεξάρτητα από το ποιον θα παίξουμε. Πάντα θεωρώ ότι πρέπει να κάνω περισσότερα. Πάντα έτσι νιώθω. Έχω επιπλέον κίνητρο να συνεχίσω έτσι. Πρέπει να κάνω τα πάντα καλύτερα. Αλλά αρκεί να κερδίζουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Τέλος, για το γεγονός ότι έχασε το βραβείο του MVP του Οκτωβρίου από τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις, σχολίασε: «Σίγουρα θα ήταν κάτι σπουδαίο για μένα, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Ο Τζόρνταν Νουόρα το άξιζε, όπως κι εγώ. Έχουμε μεγάλο κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει στο μέλλον».