Η παρουσία της κυπριακής ομάδας στη διεθνή διοργάνωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους αθλητές μας να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες, αγωνιζόμενοι απέναντι σε εθνικές ομάδες από διάφορες χώρες.

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Κύπρος αντιμετώπισε την Τσεχία, γνωρίζοντας την ήττα με 19-2.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Κύπρου:

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

18:15 | Κύπρος – Τσεχία (2-19)

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

12:35 | Ρωσία – Κύπρος

20:40 | Σλοβενία – Κύπρος

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

10:40 | Κύπρος – Πολωνία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εύχεται καλή επιτυχία στην Εθνική μας ομάδα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.