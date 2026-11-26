Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το εντυπωσιακό ματς ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρόμα, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 2-2 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «τζαλορόσι» προηγήθηκαν, είδαν τους Γάλλους να κάνουν την ανατροπή στο σκορ, όμως, ο Μάλεν με εκτέλεση πέναλτι έδωσε πολύτιμο βαθμό στους Ιταλούς που έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ο Λουίς Ενρίκε έμεινε εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση της Ρόμα, τονίζοντας πως ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος, έως τώρα, για την Παρί Σεν Ζερμέν: «Η Ρόμα ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Δεν θέλω να χρειαστεί να παίξουμε ξανά μαζί τους! Ίσως μόνο στον τελικό. Άξιζαν να κερδίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ίσως και εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/01, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase.

sport-fm.gr