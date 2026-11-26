Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στο ποδόσφαιρο, μέσα από οργανωμένες προπονητικές μονάδες που θα πραγματοποιούνται σε Γυμνάσια σε ολόκληρη την Κύπρο.

Οι προπονήσεις θα γίνονται από καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από την Σχολή Προπονητών της ΚΟΠ μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και θα αποκτήσουν το αναγνωρισμένο προπονητικό δίπλωμα Grassroots UEFA D.

Το πρόγραμμα για εκπαίδευση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, έρχεται ως συνέχεια του προγράμματος που λειτουργεί από το 2023 για τα Δημοτικά Σχολεία.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην κοινή μας προσπάθεια με το Υπουργείο να φέρουμε το ποδόσφαιρο ακόμη πιο κοντά στα παιδιά και στα σχολεία μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία.

Είμαι βέβαιος ότι, με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του ποδοσφαίρου στα σχολεία» ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, για να προσθέσει:

«Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το μεγάλο μας στοίχημα είναι να συμβάλουμε στη διαμόρφωση καλύτερων ανθρώπων μέσα από το ποδόσφαιρο. Με τέτοιο συμπαίκτη, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε»!

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δήλωσε:

«Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί έναν ακόμη ουσιαστικό σταθμό στη διαχρονική και γόνιμη συμπόρευση της Πολιτείας με τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό φορέα του τόπου μας τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που κατέγραψε η εφαρμογή του προγράμματος στη Δημοτική Εκπαίδευση ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μας, ενισχύοντας περαιτέρω την οργανωμένη, παιδαγωγικά ορθή εκμάθηση του ποδοσφαίρου και στα σχολεία μας στη Μέση Εκπαίδευση.

Η Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στους σκοπούς του προγράμματος εκπαίδευσης των καθηγητών που είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών μας με σύγχρονες μεθοδολογίες, η άμεση επαφή των μαθητών με το άθλημα του ποδοσφαίρου σε οργανωμένη βάση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών.

«Σας ευχαριστώ θερμά, για την αφοσίωση, τη συνέπεια και το όραμα που μοιράζεστε μαζί μας εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ, καθώς επίσης για τη σταθερή σας προσήλωση στη νεολαία και την εκπαίδευση.Θέλω, επίσης, να απευθύνω τις ευγνώμονες ευχαριστίες, μου σε όλους όσοι εργάστηκαν και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος τόσο από πλευράς ΚΟΠ όσο και από πλευράς του Υπουργείου», ανέφερε επίσης η Υπουργός.

Υπεύθυνοι υλοποίησης του Προγράμματος είναι από πλευράς Υπουργείου η Επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής Θεώτη Ππούρου και απο πλευράς ΚΟΠ ο Διευθυντής των Διοργανώσεων Grassroots Χάρης Κυρίλλου.

Παρόντες στη σημερινή εκδήλωση ήταν οι καθηγητές φυσικής αγωγής που έχουν ήδη αρχίσει να παρακολουθούν τα μαθήματα για το προπονητικό δίπλωμα UEFA D.