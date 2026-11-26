Διαβάστε όσα είπε ο Μάρκο Μότα ο οποίος έπαιξε τόσο στην Γιουβέντους όσο και στην Ομόνοια μιλώντας στην ιταλική gazzetta.

«Η Ομόνοια έχει πολύ έντονους φιλάθλους. Είναι το καλύτερο κομμάτι της ομάδας. Ο κόσμος τους είναι πολύ παθιασμένος. Μπορεί να μην έχει το ίδιο επίπεδο με την Γιουβέντους αλλά το σίγουρο είναι πως θα έχουν τεράστιο κίνητρο»

Ο παλαίμαχος πλέον ποδοσφαιριστές αναφέρθηκε επίσης στο πως προέκυψε η συνεργασία του με την Ομόνοια:

«Με κάλεσε ο τότο τεχνικός διευθυντής της Ομόνοιας. Εγώ ήμουν πολύ περίεργος και έτσι δέκτηκα την πρόταση»

«Ήταν ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα. Τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι μάξιμουμ 2 ώρες μακριά. Η ομάδα μας είχε διάφορες εθνικότητες ποδοσφαιριστών»

Επίσης σημείωσε πως ο πρώτος στόχος τότε για προπονητής, ήταν ο Ζέεντορφ:

«Όταν μου παρουσίασαν το πρότζεκτ, η ιδέα ήταν να πάρουν τον Ζέεντορφ προπονητή αλλά δεν ήρθε ποτέ»

«Δυστυχώς είχα έναν μεγάλο τραυματισμό ο οποίος με κράτησε εκτός ομάδας τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. Το πλάνο ήταν να κοντράρουμε τον ΑΠΟΕΛ όμως έγιναν πολλές αλλαγές ήδη στην ομάδα όταν»