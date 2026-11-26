Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής – Πού βρίσκεται η ΑΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
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Αυλαία έπεσε στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη βαθμολογική κατάταξη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να έχει “πάρει φωτιά”. Πού βρίσκεται η ΑΕΚ.
Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα στα γήπεδα της Ευρώπης.
Η βαθμολογική κατάτξη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έχει “πάρει φωτιά”, με τη Ρεάλ να είναι μόνη πρώτη στην κορυφή έχοντας το απόλυτο, την Παρί να ακολουθεί με 13 βαθμούς, ενώ για την τρίτη θέση έχουμε τετραπλή ισοβαθμία ανάμεσα σε Κόμο, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ και Ρεάλ Μπέτις, οι οποίες έχουν από 12.
Η ΑΕΚ, μετά από την ήττα στο Κόμο την Τρίτη (24/11) βρίσκεται στην 31η θέση με 3 βαθμούς, εκεί όπου συγκατοικεί με τις Φέγενοορντ, Σαμπάχ και Λανς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0
- Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0
- Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1
- Κόμο – ΑΕΚ 1-0
- Φέγενορντ – Πόρτο 0-1
- Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2
- Λειψία – Λανς 3-1
- Ρεάλ – Αϊντχόφεν 5-1
- Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ 0-1
- Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα 1-4
- 22:00 Ατλέτικο – Βίκινγκ 2-0
- 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ 0-3
- 22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη 2-0
- 22:00 Λιλ – Μπάγερν 2-1
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα 2-2
- 22:00 Σαχτάρ – Φενέρμπαχτσε 0-1
- 22:00 Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
- 19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ
- 19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ
- 22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι
- 22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ
- 22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι
- 22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας
- 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία
- 22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου
- 19:45 Μπέτις – Κόμο
- 19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ
- 22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ
- 22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ
- 22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε
- 22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο
- 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο
- 22:00 Λανς – Μπόντο Γκλιμτ
- 22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ