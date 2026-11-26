Στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είδε την ομάδα του να καταρρέει στο “Άνφιλντ” και να διαλύεται με 4-0 από την Λίβερπουλ, για να μείνει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, όμως η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του τον βρήκε να αποχωρεί με ψηλά το κεφάλι.

Και αυτό γιατί κατάφερε να σταθεί όρθια στην Πορτογαλία και να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το “Αλβαλάδε” κόντρα στην Σπόρτινγκ των Φώτη Ιωαννίδη (μπήκε αλλαγή στο 86ο λεπτό) και Γιώργου Βαγιαννίδη (έμεινε στον πάγκο), αποτέλεσμα που την έφερε στην 19η θέση της βαθμολογίας μετά από την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της League Phase στο Champions League.

“Είμαι τόσο υπερήφανος για τους παίκτες μου. Μου άρεσε η ομάδα μου. Δείξαμε πώς θέλουμε να παίξουμε μετά από μία εβδομάδα δουλειάς μαζί. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο”, τόνισε ο Ποτσετίνο αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Αργεντινό να δίνει ρεσιτάλ στη συνέντευξη Τύπου:

Τότε που η πρώτη ερώτηση που δέχτηκε ήταν για τη διαιτησία, με τον τεχνικό των Κόκκινων Διαβόλων να μην είναι καθόλου ικανοποιημένος από τα σφυρίγματα του Σιμόν Μαρτσίνιακ και των βοηθών του και να το δείχνει μέσω χαρακτηριστικής χειρονομίας… σιωπής.

Σημειώνεται πως ήταν τρεις οι φάσεις που προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ: το ακυρωθέν γκολ του Ντιαλό στο 40′ (υποδείχτηκε επιθετικό φάουλ), το ακυρωθέν νικητήριο γκολ στο 84′ (ο Μαρτσίνιακ καταλόγισε επιθετικό φάουλ του Ντόργκου στον τερματοφύλακα της Σπόρτινγκ) και η αποβολή του Τίλεμανς στις καθυστερήσεις.

Mauricio Pochettino didn't need to speak to convey his thoughts on the officials in Man Utd's draw with Sporting 🤐 https://t.co/0zX22E46cm — Match of the Day (@BBCMOTD) November 26, 2026

sport24.gr